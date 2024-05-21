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İstanbul’da Trafikte Yaşanan Tartışma Sonucu Sürücüyü Aracında Darp Ettiler

İstanbul’da Trafikte Yaşanan Tartışma Sonucu Sürücüyü Aracında Darp Ettiler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 20:50

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İstanbul’da Basın Ekspres İkitelli istikametinde bir grup sahış ile bir sürücü arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından şahıslar sürücünün aracına doğru yöneldi.

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Sağa çekip araçlarından inen şahıslar tartıştıklarını sürücünün aracına bindiler.

Sağa çekip araçlarından inen şahıslar tartıştıklarını sürücünün aracına bindiler.

Ve sürücüyü darp etmeye başladılar. O anları trafikte arkalarından gelen başka bir aracın sürücüsü kayda aldı.

Ve sürücüyü darp etmeye başladılar. O anları trafikte arkalarından gelen başka bir aracın sürücüsü kayda aldı.

İşte o anlar 👇

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