İstanbul’da Trafikte Yaşanan Tartışma Sonucu Sürücüyü Aracında Darp Ettiler

İstanbul’da Basın Ekspres İkitelli istikametinde bir grup sahış ile bir sürücü arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın ardından şahıslar sürücünün aracına doğru yöneldi.
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Sağa çekip araçlarından inen şahıslar tartıştıklarını sürücünün aracına bindiler.
Ve sürücüyü darp etmeye başladılar. O anları trafikte arkalarından gelen başka bir aracın sürücüsü kayda aldı.
İşte o anlar 👇
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