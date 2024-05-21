İstanbul’da Trafikte Yaşanan Tartışma Sonucu Sürücüyü Aracında Darp Ettiler

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman Arkadaşlarına ve Çevresine Uzun Uzun İsyan Ederek "Tükendim" Dedi

Giderek Daha da Doğalı Yapılıyor: Bir Adam Son Dönemde Popüler Olan Göz Rengi Değiştirme Operasyonunu Paylaştı