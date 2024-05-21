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Kedilerin Keyfine Düşkünlüğü Bir Başka! Oto Tamircinin Fırçayla Taranmaya Bayılan Sevimli Kedisi “Paşa”

Kedilerin Keyfine Düşkünlüğü Bir Başka! Oto Tamircinin Fırçayla Taranmaya Bayılan Sevimli Kedisi “Paşa”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 20:08

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Kedilerin ne kadar keyiflerine düşkün olduklarını, nazlı olduklarını bilirsiniz. Sevimli dostlarımız tatlılıklarını öylesine farkında ki ne yapıp edip istediklerini bize yaptırmayı başarıyorlar. Şimdilerdeyse Erzincan’da oto tamirciliği işiyle uğrayan Ömer Yıldız ve biricik dostu Paşa’ya beğeniler yağıyor.

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Oto tamircinin maskotu haline gelen Paşa günde birkaç kez dükkana uğrayarak kendini fırçayla tımarlatıyor.

Oto tamircinin maskotu haline gelen Paşa günde birkaç kez dükkana uğrayarak kendini fırçayla tımarlatıyor.

Tımarlanırken aldığı keyif, mutluluğu insanın içini ısıtıyor.

Tımarlanırken aldığı keyif, mutluluğu insanın içini ısıtıyor.

İşte o anlar 👇

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