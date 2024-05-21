Slimedan Kostüm Yapan İçerik Üreticisinin Nefes Daraltan Temizlik Aşaması

Son yıllarda çocukların vazgeçilmez oyun aktivitelerinden slimelar içerik üreticilerine de ilham olmaya başladı. Bir kadın siyah slime kullanarak kendine elbise yaptı ve temizlediği aşamaları kayda aldı. İçerik üreticisi yorulmuş gözükmese de onun adına izlerken biz yorulduk. Gelin detaylara birlikte bakalım.