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Slimedan Kostüm Yapan İçerik Üreticisinin Nefes Daraltan Temizlik Aşaması

Slimedan Kostüm Yapan İçerik Üreticisinin Nefes Daraltan Temizlik Aşaması

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 17:51

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Son yıllarda çocukların vazgeçilmez oyun aktivitelerinden slimelar içerik üreticilerine de ilham olmaya başladı. Bir kadın siyah slime kullanarak kendine elbise yaptı ve temizlediği aşamaları kayda aldı. İçerik üreticisi yorulmuş gözükmese de onun adına izlerken biz yorulduk. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Slime yapısı gereği yapışkan olduğu için temizlerken de her yere bulaşıyordu.

Slime yapısı gereği yapışkan olduğu için temizlerken de her yere bulaşıyordu.

Vücudundan temizlemesi kısmen kolay olsa da saçlarına bulaşanlar pek de iç açıcı görünmüyordu.

Vücudundan temizlemesi kısmen kolay olsa da saçlarına bulaşanlar pek de iç açıcı görünmüyordu.

İşte tüm detaylar 👇

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