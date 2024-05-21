Hindistan Yine Şaşırtmadı: Artık Kaju Yemeden Önce İki Kere Düşüneceksiniz!

Hindistan her geçen gün hijyen unsurunu es geçtiği bir başka görüntüyle gündeme gelirken bu sefer de sevilen kuruyemişlerden kajunun üretim aşaması ile konuşuluyor. Her ne kadar Hindistan’ın kültürüne alışmış olsak da insan “Bu kadarı da olmaz” demeden edemiyor.
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Sevilerek tüketilen kajunun dünyadaki en büyük üreticisi ve ihracatçısı Hindistan.
Ve kajunu yaş halinden ayıran işçilerin ayak parmaklarından yardım aldığı görüntüler eğer bir kajuseverseniz sizi de derinden yaralayacak.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!
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Ellerini kullanmaya ne zaman geçerler tahmini olarak
düşünmedim kilosu 600 tl