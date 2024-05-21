Hindistan Yine Şaşırtmadı: Artık Kaju Yemeden Önce İki Kere Düşüneceksiniz!

Hindistan her geçen gün hijyen unsurunu es geçtiği bir başka görüntüyle gündeme gelirken bu sefer de sevilen kuruyemişlerden kajunun üretim aşaması ile konuşuluyor. Her ne kadar Hindistan’ın kültürüne alışmış olsak da insan “Bu kadarı da olmaz” demeden edemiyor.