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Hindistan Yine Şaşırtmadı: Artık Kaju Yemeden Önce İki Kere Düşüneceksiniz!

Hindistan Yine Şaşırtmadı: Artık Kaju Yemeden Önce İki Kere Düşüneceksiniz!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 17:20

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Hindistan her geçen gün hijyen unsurunu es geçtiği bir başka görüntüyle gündeme gelirken bu sefer de sevilen kuruyemişlerden kajunun üretim aşaması ile konuşuluyor. Her ne kadar Hindistan’ın kültürüne alışmış olsak da insan “Bu kadarı da olmaz” demeden edemiyor.

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Sevilerek tüketilen kajunun dünyadaki en büyük üreticisi ve ihracatçısı Hindistan.

Sevilerek tüketilen kajunun dünyadaki en büyük üreticisi ve ihracatçısı Hindistan.

Ve kajunu yaş halinden ayıran işçilerin ayak parmaklarından yardım aldığı görüntüler eğer bir kajuseverseniz sizi de derinden yaralayacak.

Ve kajunu yaş halinden ayıran işçilerin ayak parmaklarından yardım aldığı görüntüler eğer bir kajuseverseniz sizi de derinden yaralayacak.

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Gelen yorumlar ise bu şekilde. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!

Gelen yorumlar ise bu şekilde. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!

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ragnar

Ellerini kullanmaya ne zaman geçerler tahmini olarak

Malum Şahıs

düşünmedim kilosu 600 tl