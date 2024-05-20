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Almanya’da Bir Türk 1 Euro ile Neler Alabildiğini Paylaşmasıyla Gündem Oldu

Almanya’da Bir Türk 1 Euro ile Neler Alabildiğini Paylaşmasıyla Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 17:35

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Son zamanlarda yurt dışında yapılan market alışverişlerinin videoları sosyal medyanın en çok izlenenlerinden olmaya başladı. İçerik üreticileri az miktarda para haracayarak neler aldıklarını çektikleri videolarıyla her geçen gün daha da viral oluyor. İzleyiciler de ister istemeden bi’ kıyaslama yapıyor.

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Şimdilerdeyse Almanya’da yaşayan bir Türk 1 euro ile neler alabildiğini kayda aldı.

Şimdilerdeyse Almanya’da yaşayan bir Türk 1 euro ile neler alabildiğini kayda aldı.

Türk kadın, 1 ekmek, 1 tatlı ve 1 içecek almıştı. Ardından ise “Siz Türkiye’de 1 liraya neler alabilirsiniz?” diye sordu.

Türk kadın, 1 ekmek, 1 tatlı ve 1 içecek almıştı. Ardından ise “Siz Türkiye’de 1 liraya neler alabilirsiniz?” diye sordu.

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abismis

Sizinde, bu ülkeyi bu hale getirenlerinde …

Arwen

İçindeki bakır ve nikel maliyeti kendi değerinden fazla olan bir TL mizi yedirmeyiz. 🙂

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