Almanya’da Bir Türk 1 Euro ile Neler Alabildiğini Paylaşmasıyla Gündem Oldu

Son zamanlarda yurt dışında yapılan market alışverişlerinin videoları sosyal medyanın en çok izlenenlerinden olmaya başladı. İçerik üreticileri az miktarda para haracayarak neler aldıklarını çektikleri videolarıyla her geçen gün daha da viral oluyor. İzleyiciler de ister istemeden bi’ kıyaslama yapıyor.