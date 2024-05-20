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Konyaaltı Sahili’nde Recep İvedik’i Aratmayan Görüntüler: Bir Vatandaş Eliyle Köpek Balığı Tuttu

Konyaaltı Sahili’nde Recep İvedik’i Aratmayan Görüntüler: Bir Vatandaş Eliyle Köpek Balığı Tuttu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 15:18

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Antalya’da sezon başlamışken vatandaşlar Konyaaltı Sahili’nin de tadını çıkarmaya başladı. Ancak son zamanlarda özellikle Mısır’da yaşanan köpek balığı faciasından sonra denize girmek konusunda korku yaşayanlar çoğaldı. Tam da bunların üstüne bir vatandaş Konyaaltı Sahili’nde eliyle köpek balığı yakaladı.

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Vatandaşın yavru köpek balığını tuttuğu anları çevredekiler cep telefonlarıyla kaydetti.

Vatandaşın yavru köpek balığını tuttuğu anları çevredekiler cep telefonlarıyla kaydetti.

Balığı karaya çıkardıktan sonra ise yakından incediler.

Balığı karaya çıkardıktan sonra ise yakından incediler.

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