Konyaaltı Sahili’nde Recep İvedik’i Aratmayan Görüntüler: Bir Vatandaş Eliyle Köpek Balığı Tuttu

Antalya’da sezon başlamışken vatandaşlar Konyaaltı Sahili’nin de tadını çıkarmaya başladı. Ancak son zamanlarda özellikle Mısır’da yaşanan köpek balığı faciasından sonra denize girmek konusunda korku yaşayanlar çoğaldı. Tam da bunların üstüne bir vatandaş Konyaaltı Sahili’nde eliyle köpek balığı yakaladı.