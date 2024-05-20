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Dünyanın Yedi Harikasından Biri Sorulan Teyzenin Birbirinden Komik Yanıtları: “Ayasofya’nın Açılması Güzel”

Dünyanın Yedi Harikasından Biri Sorulan Teyzenin Birbirinden Komik Yanıtları: “Ayasofya’nın Açılması Güzel”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 14:43

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‘Ortaya Karışık Sokak Röportajları’, “Dünyanın 7 harikasından biri nedir?” sorusu için vatandaşlara mikrofon uzattı. Bir teyzenin cevapları ise sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Çünkü teyze soruyu biraz yanlış anlamış ve ülkemizde yapılanları saymaya başlamıştı.

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Teyze ilk olarak Ayasofya Camii’nin ibadete açılması cevabını verdi.

Teyze ilk olarak Ayasofya Camii’nin ibadete açılması cevabını verdi.

Ardından ise İHA ve SİHA’ların yapılmasını dile getiren teyze son olarak ise “Marmaray çok güzel.” dedi.

Ardından ise İHA ve SİHA’ların yapılmasını dile getiren teyze son olarak ise “Marmaray çok güzel.” dedi.

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Ve gelen yorumlar. 👇

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