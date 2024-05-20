Dünyanın Yedi Harikasından Biri Sorulan Teyzenin Birbirinden Komik Yanıtları: “Ayasofya’nın Açılması Güzel”

‘Ortaya Karışık Sokak Röportajları’, “Dünyanın 7 harikasından biri nedir?” sorusu için vatandaşlara mikrofon uzattı. Bir teyzenin cevapları ise sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Çünkü teyze soruyu biraz yanlış anlamış ve ülkemizde yapılanları saymaya başlamıştı.
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Teyze ilk olarak Ayasofya Camii’nin ibadete açılması cevabını verdi.
Ardından ise İHA ve SİHA’ların yapılmasını dile getiren teyze son olarak ise “Marmaray çok güzel.” dedi.
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