Dünyanın Yedi Harikasından Biri Sorulan Teyzenin Birbirinden Komik Yanıtları: “Ayasofya’nın Açılması Güzel”

‘Ortaya Karışık Sokak Röportajları’, “Dünyanın 7 harikasından biri nedir?” sorusu için vatandaşlara mikrofon uzattı. Bir teyzenin cevapları ise sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Çünkü teyze soruyu biraz yanlış anlamış ve ülkemizde yapılanları saymaya başlamıştı.