Pakistan Hijyen Konusunda Hindistan’ı Solladı! Sosyal Medya Fenomeni Sokağa Dışkısını Yapanları Görüntüledi

Sosyal medya fenomeni Alper Rende, Pakistan’a gitti ve o anları vlog çekerek YouTube ve Instagram hesabından paylaştı. Hijyen konusunda Hindistan sık sık gündeme gelirken bu sefer de Pakistan konuşuldu. Alper Rende sokağa dışkısını yapan birden çok kişiye denk geldiği anları kaydetti.