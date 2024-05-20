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Pakistan Hijyen Konusunda Hindistan’ı Solladı! Sosyal Medya Fenomeni Sokağa Dışkısını Yapanları Görüntüledi

Pakistan Hijyen Konusunda Hindistan’ı Solladı! Sosyal Medya Fenomeni Sokağa Dışkısını Yapanları Görüntüledi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 12:38

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Sosyal medya fenomeni Alper Rende, Pakistan’a gitti ve o anları vlog çekerek YouTube ve Instagram hesabından paylaştı. Hijyen konusunda Hindistan sık sık gündeme gelirken bu sefer de Pakistan konuşuldu. Alper Rende sokağa dışkısını yapan birden çok kişiye denk geldiği anları kaydetti.

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Pakistan’ın da hijyene dikkat etmediği bilinen bir durum olsa da sokağa dışkısı yapanlar olması “Bu kadar da olmaz.” dedirtti.

Pakistan’ın da hijyene dikkat etmediği bilinen bir durum olsa da sokağa dışkısı yapanlar olması “Bu kadar da olmaz.” dedirtti.

Adım başı bir dışkıyla karşılaşılabileceği gibi işin daha kötü yanı bu sokaklarda yemek yapan tezgahların da yer almasıydı.

Adım başı bir dışkıyla karşılaşılabileceği gibi işin daha kötü yanı bu sokaklarda yemek yapan tezgahların da yer almasıydı.

İşte o anlar 👇

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