Mersin’de Düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlaması Gönülleri Fethetti!

@baranahmet kullanıcı adıyla Instagram hesabından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirdikleri görkemli kutlamayı paylaşan sanatçı Ahmet Baran izleyicileri derinden etkiledi. Çocuk korosunun, halk oyunlarının ve dahasının eşlik ettiği kutlama tüyleri diken diken etti.
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Koro, Ahmet Baran’ın şefliğinde “Senden Daha Güzel” şarkısını söylüyordu.
Bir yandan da gösteri hazırlayan çocukların dansı onlara eşlik ediyordu.
Alkışlar eşliğinde gerçekleşen bu görkemli kutlama sosyal medyanın da yıldızı oldu.
İşte o anlar 👇
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