Mersin’de Düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlaması Gönülleri Fethetti!

@baranahmet kullanıcı adıyla Instagram hesabından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirdikleri görkemli kutlamayı paylaşan sanatçı Ahmet Baran izleyicileri derinden etkiledi. Çocuk korosunun, halk oyunlarının ve dahasının eşlik ettiği kutlama tüyleri diken diken etti.