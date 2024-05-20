Hakan Fidan ve Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Ölümüyle İlgili İlk Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünden üzüntü duyduğunu ve İran'a her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ise 'Elimizdeki imkanların seferber edilmesi için uğraştık. Kurumlarımız ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Ama maalesef sonuç bizi derinden üzdü' ifadelerini kullandı.