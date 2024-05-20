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Hakan Fidan ve Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Ölümüyle İlgili İlk Açıklama

Hakan Fidan ve Erdoğan'dan İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Ölümüyle İlgili İlk Açıklama

Hakan Fidan Reisi
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.05.2024 - 10:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünden üzüntü duyduğunu ve İran'a her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ise 'Elimizdeki imkanların seferber edilmesi için uğraştık. Kurumlarımız ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Ama maalesef sonuç bizi derinden üzdü' ifadelerini kullandı. 

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybetmişti.

Reisi'nin helikopteri, Türk İHA'sının yardımıyla bir günlük çalışmanın ardından bulunabilmişti.

Reisi'nin helikopteri, Türk İHA'sının yardımıyla bir günlük çalışmanın ardından bulunabilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından kazayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi 👇

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından kazayla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi 👇

İ'ran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür.                                    

Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise ölüm haberinin kesinleşmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Elimizdeki imkanların seferber edilmesi için uğraştık. Kurumlarımız ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Ama maalesef sonuç bizi derinden üzdü" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise ölüm haberinin kesinleşmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Elimizdeki imkanların seferber edilmesi için uğraştık. Kurumlarımız ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Ama maalesef sonuç bizi derinden üzdü" ifadelerini kullandı.

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