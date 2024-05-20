İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Helikopterini Türk İHA'sı Buldu!
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Helikopterini Türk İHA'sı Buldu!
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasında tespiti Türk İHA'sı yaptı.
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ı taşıyan helikopterin düşmesi dün dünya gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.
Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.
Türk İHA'sı İran hava sahasında göreve başladıktan birkaç saat sonra İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin enkazı olabileceği düşünülen bir ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaştı.
İHA'nın uçuşu başından itibaren dünya genelinde de büyük ilgi topladı.FlightRadar24 uygulamasına göre 200 bini aşkın kişi Akıncı İHA'nın İran semalarındaki dairesel hareketlerini takip etti.
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