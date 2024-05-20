İbrahim Reisi'nin Düşen Helikopterinin Enkazına Ulaşıldı: 'Hayat Belirtisi Yok'
İbrahim Reisi'nin Düşen Helikopterinin Enkazına Ulaşıldı: 'Hayat Belirtisi Yok'
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopterinin enkazına 13 saatlik çalışmanın ardından ulaşılabildi. Helikopterin enkazından ilk görüntüler gelirken, İran Kızılayı ve devlet televizyonu Reisi’nin helikopterinin bulunduğunu ve enkazda yaşam belirtisi olmadığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin dün 16.00'da düştüğü bilgisi geçilmesi sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonuç verdi.
Akıncı İHA'nın bölgede yapılan taramalar sonucu bölgede ısı tespit etmesi üzerine arama kurtarma ekipleri helikopter enkazına yönlendirildi.
Paylaşılan ilk görüntülerde helikopterin tamaman parçalandığı ve alev aldığı görülürken, İran devlet televizyonunundan yapılan ilk açıklamada, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin enkaz noktasında yaşam belirtisi olmadığını duyurdu.
Gece boyunca bölgeyi tarama faaliyetlerini sürdüren AKINCI İHA'nın helikopterin enkazını tespit etmesindeki başarısı sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın