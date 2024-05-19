İran ve Türkiye'den Reisi'nin Helikopter Kazası Sonrası İlk Açıklama: 'Ülke İşlerinde Aksama Olmayacak'
İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazası geçirmesi sonrası yaptığı açıklamada 'İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama olmayacak.' dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise İran'ın arama kurtarma faaliyetleri için her türlü desteğin sağlanacağı vurgulandı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopterinin düştüğü haberi üzerine arama kurtarma çalışmaları devam ederken, İran ve Türkiye cephesinden ilk açıklamalar geldi.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyeti için dua edilmesini isteyen İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, 'İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama meydana gelmeyecektir.' dedi.
Kaza sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise destek mesajı verdi.
Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
'İran Cumhurbaşkanı, kardeşim Sayın İbrahim Reisi ve heyetinin bir helikopter kazası geçirmiş olması bizleri derinden üzmüştür.
Türkiye Cumhuriyeti olarak İran makamlarıyla tam irtibat ve koordinasyon halinde hadiseyi yakından takip ettiğimizi ve gereken her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Komşumuz, dost ve kardeş İran halkına ve hükûmetine milletim adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Sayın Reisi ve heyetinden bir an önce iyi haberler almayı umuyorum.'
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