İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye Ne Oldu? Enkaza Dair Farklı Bilgiler Geliyor!
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye Ne Oldu? Enkaza Dair Farklı Bilgiler Geliyor!
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası geçirdiği haberi duyulması sonrası resmi devlet televizyonu ve resmi kaynaklardan farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran devlet televizyonunun 'helikopter enkazına ulaşıldı' bilgisi İran Kızılay'ı tarafından yalanlanırken, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri 'Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterindeki yolculardan biri ve bir mürettebatla birden fazla kez temas kuruldu' ifadelerini kullandı.
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düştüğüne yönelik haber akşam saat 16.00 itibariyle gündeme düşerken, o zamandan bu yana Reisi'nin durumuna ilişkin İran tarafından net bir bilgi geçilmedi.
Kaza sonrası dünya kamuoyunda farklı iddialar konuşulurken, İran devlet televizyonundan, düşen helikopterin arama ve kurtarma ekipleri tarafından bulunduğunu bilgisi geçildi.
İran Kızılay'ından yapılan açıklamada ise devlet televizyondan verilen bilginin yanlış olduğu, enkaza henüz ulaşılamadığı vurgulandı.
Öte yandan Tasnim Haber Ajansı'na konuşan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhsin Mansuri, helikopter mürettebatından 2 kişiyle birkaç kez telefon irtibatı kurulduğunu söyledi.
Mansuri, 'Biri helikopter personeli diğeri yolculardan 2 kişiyle, birkaç kez telefon irtibatı kuruldu. O sırada bu durum bize, hadisenin çok büyük olmadığı kanaatini verdi.' ifadelerini kullandı.
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Açıklamada, helikopter ve kaza yerindeki mürettebattan birinin cep telefonundan sinyal alındığı ve bölgeye askerlerin sevk edildiği belirtildi. Ancak daha sonra İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada bölgedeki şartların çok zorlu olduğu kaza yerine ulaşılamadığı bildirildi. İran Kızılayı "Açıklamada, helikopter ve kaza yerindeki mürettebattan birinin cep telefonundan sinyal alındığı ve bölgeye askerlerin sevk edildiği belirtildi. Ancak daha sonra İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada bölgedeki şartların çok zorlu olduğu kaza yerine ulaşılamadığı bildirildi. İran Kızılayı "Durum çok zor; Başkanın helikopter kazasının yeri henüz bulunamadı" açıklaması yaptı. 'Durum çok zor; Başkanın helikopter kazasının yeri henüz bulunamadı' açıklaması yaptı.
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Dilerim dünya bir yobazdan kurtulur... Onca kadının ahını canını aldı. Ateşi bol olsun.🙏🏻
Allah bi an önce sevdiklerine kavuştursun ama ölmüş olanlara 😉