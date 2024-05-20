Fenerbahçe’nin Derbi Kutlamalarına Eşlik Eden Beşiktaşlı Taraftarın Dans Ettiği Anlar

Dün akşam Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gerçekleşen heyecanlı maçın galibi 1-0 skorla Fenerbahçe oldu. Şampiyonluk için bir şans daha kazanan Fenerbahçe’nin taraftarları bu galibiyeti kutlamak için sokaklara çıktı. Ülkenin dört bir yanında sevincini paylaşan Fenerbahçeliler paylaşılırken objektiflere bir Beşiktaşlı takıldı.