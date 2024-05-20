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Fenerbahçe’nin Derbi Kutlamalarına Eşlik Eden Beşiktaşlı Taraftarın Dans Ettiği Anlar

Fenerbahçe’nin Derbi Kutlamalarına Eşlik Eden Beşiktaşlı Taraftarın Dans Ettiği Anlar

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 10:35

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Dün akşam Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gerçekleşen heyecanlı maçın galibi 1-0 skorla Fenerbahçe oldu. Şampiyonluk için bir şans daha kazanan Fenerbahçe’nin taraftarları bu galibiyeti kutlamak için sokaklara çıktı. Ülkenin dört bir yanında sevincini paylaşan Fenerbahçeliler paylaşılırken objektiflere bir Beşiktaşlı takıldı.

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Beşiktaş formasını giyip maskesini takan kişi Fenerbahçelilerle doya sıya kutlama yaptı.

Beşiktaş formasını giyip maskesini takan kişi Fenerbahçelilerle doya sıya kutlama yaptı.

Onların sevincini paylaşan Beşiktaş taraftarına beğeniler yağdı.

Onların sevincini paylaşan Beşiktaş taraftarına beğeniler yağdı.

İşte o anlar 👇

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