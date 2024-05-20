Fenerbahçe’nin Derbi Kutlamalarına Eşlik Eden Beşiktaşlı Taraftarın Dans Ettiği Anlar

Dün akşam Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gerçekleşen heyecanlı maçın galibi 1-0 skorla Fenerbahçe oldu. Şampiyonluk için bir şans daha kazanan Fenerbahçe’nin taraftarları bu galibiyeti kutlamak için sokaklara çıktı. Ülkenin dört bir yanında sevincini paylaşan Fenerbahçeliler paylaşılırken objektiflere bir Beşiktaşlı takıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Beşiktaş formasını giyip maskesini takan kişi Fenerbahçelilerle doya sıya kutlama yaptı.
Onların sevincini paylaşan Beşiktaş taraftarına beğeniler yağdı.
İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın