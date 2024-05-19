Fenerbahçe'nin 10 Kişi Kalıp Kazandığı Galatasaray Derbisine Taraftarlardan Gelen Tepkiler
Fenerbahçe'nin 10 Kişi Kalıp Kazandığı Galatasaray Derbisine Taraftarlardan Gelen Tepkiler
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe kendi adına oldukça büyük önem arz eden Galatasaray deplasmanından galip ayrıldı. Öncesi ve sonrasıyla tempolu geçen derbi sonrası sosyal medyadan yorum yağdı.
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe oldukça önemli bir galibiyet kazanarak Galatasaray'ı Rams Park'ta 1-0 mağlup etti.
Derbiye sosyal medyadan adeta yorum yağdı!
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