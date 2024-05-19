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Fenerbahçe'nin 10 Kişi Kalıp Kazandığı Galatasaray Derbisine Taraftarlardan Gelen Tepkiler

Fenerbahçe'nin 10 Kişi Kalıp Kazandığı Galatasaray Derbisine Taraftarlardan Gelen Tepkiler

Fenerbahçe galatasaray
themyscira - Editör
20.05.2024 - 01:30

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe kendi adına oldukça büyük önem arz eden Galatasaray deplasmanından galip ayrıldı. Öncesi ve sonrasıyla tempolu geçen derbi sonrası sosyal medyadan yorum yağdı.

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe oldukça önemli bir galibiyet kazanarak Galatasaray'ı Rams Park'ta 1-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe oldukça önemli bir galibiyet kazanarak Galatasaray'ı Rams Park'ta 1-0 mağlup etti.

Öncesi ve sonrasıyla derbi oldukça hareketli geçti 👇

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Derbiye sosyal medyadan adeta yorum yağdı!

Derbiye sosyal medyadan adeta yorum yağdı!

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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