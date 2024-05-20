Mert Hakan Yandaş'tan 'Korkak Herif' diyen Kerem Aktürkoğlu'na Yanıt: "5'e 1 Dayak Yerken"
Mert Hakan Yandaş'tan 'Korkak Herif' diyen Kerem Aktürkoğlu'na Yanıt: "5'e 1 Dayak Yerken"
Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nun gündem olan göndermesine yanıt verdi.
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Galatasaray ile Fenerbahçe derbisi öncesi Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu arasında gerginlik yaşanmış, daha sonra iki takım futbolcuları da gerginliğe dahil olmuştu.
Sosyal medyada bir Fenerbahçe hesabı Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun derbi sonrası stadyumdan ayrılış anlarını paylaştı. Kerem'in videoda, "Korkak herif" dediği duyuldu 👇
Bu paylaşımı alıntılayan Mert Hakan Yandaş ise, "5e1 dayak yerken" ifadelerini kullandı. Mert Hakan, bu paylaşımına gülücük emojisi de ekledi 👇
Trendyol Süper Lig'in 37. Rams Park'ta oynanan karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı. Sarı - lacivertlilere galibiyeti getiren golü 71. dakikada Çağlar Söyüncü kaydetmişti.
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