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Bir Kurdun Aşka Gelip Sahibini Isırdığı Anlara Gelen Yorumlar Güldürdü: “Atalarımızla Huyumuz Suyumuz Aynı”

Bir Kurdun Aşka Gelip Sahibini Isırdığı Anlara Gelen Yorumlar Güldürdü: “Atalarımızla Huyumuz Suyumuz Aynı”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 12:11

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Ülkemizde pek örneğini göremesek de yabancı ülkelerde kurtların evcilleştirilip beslendiğini görüyoruz. Kurduyla oyun oynayan bir kadın da o anları sosyal medyada paylaşmasıyla kısa sürede Türklerin diline düştü. Video karşısında yorumlarda buluşan izleyiciler yaratıcılıklarını konuşturdu.

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Sahibi güneşlenirken yanında duran kurt canı sıkılınca sahibini ısırmaya başladı.

Sahibi güneşlenirken yanında duran kurt canı sıkılınca sahibini ısırmaya başladı.

Dişini geçirmeden oyun oynamak istediğini belirterek bunları yapan kurduyla sahibinin imtihanı zordu.

Dişini geçirmeden oyun oynamak istediğini belirterek bunları yapan kurduyla sahibinin imtihanı zordu.

İşte o anlar 👇

Gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇

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