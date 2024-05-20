Bir Kurdun Aşka Gelip Sahibini Isırdığı Anlara Gelen Yorumlar Güldürdü: “Atalarımızla Huyumuz Suyumuz Aynı”

Ülkemizde pek örneğini göremesek de yabancı ülkelerde kurtların evcilleştirilip beslendiğini görüyoruz. Kurduyla oyun oynayan bir kadın da o anları sosyal medyada paylaşmasıyla kısa sürede Türklerin diline düştü. Video karşısında yorumlarda buluşan izleyiciler yaratıcılıklarını konuşturdu.
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Sahibi güneşlenirken yanında duran kurt canı sıkılınca sahibini ısırmaya başladı.
Dişini geçirmeden oyun oynamak istediğini belirterek bunları yapan kurduyla sahibinin imtihanı zordu.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇
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