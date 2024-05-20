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Ramazan Kurtoğlu Teknoloji Devrinde Mahremiyet Kalmadığını Söyledi: “Televizyon Karşısında Soyunmayın”

Ramazan Kurtoğlu Teknoloji Devrinde Mahremiyet Kalmadığını Söyledi: “Televizyon Karşısında Soyunmayın”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 11:32

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Tv100’ün canlı yayın programına konuk olan ekomist ve akademisyen kimliğiyle tanıdığımız Ramazan Kurtoğlu günümüzde teknolojinin gelişmişlik seviyesi hakkında konuştu. Kurtoğlu’nun mahremiyeti korumak adına verdiği tavsiyeler kısa sürece gündem oldu ve tartışma yarattı.

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Kurtoğlu sosyal medyanın atom bombasından daha tehlikeli olduğunu dile getirdi.

Kurtoğlu sosyal medyanın atom bombasından daha tehlikeli olduğunu dile getirdi.

Kız öğrencilerine telefonlarıyla lavaboya gitmemeleri konusunda sık sık uyarıda bulunduğunu söyledi.

Kız öğrencilerine telefonlarıyla lavaboya gitmemeleri konusunda sık sık uyarıda bulunduğunu söyledi.

Ardından ise “Evde televizyonunuz kapalıyken bile giyinip soyunmayın. Wikileaks belgelerinde kapalı televizyonlardan çok rahat bir şekilde görüntüler alınabildiği yazılıyor.” sözlerini ekledi.

Ardından ise “Evde televizyonunuz kapalıyken bile giyinip soyunmayın. Wikileaks belgelerinde kapalı televizyonlardan çok rahat bir şekilde görüntüler alınabildiği yazılıyor.” sözlerini ekledi.

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