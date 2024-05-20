Ramazan Kurtoğlu Teknoloji Devrinde Mahremiyet Kalmadığını Söyledi: “Televizyon Karşısında Soyunmayın”

Tv100’ün canlı yayın programına konuk olan ekomist ve akademisyen kimliğiyle tanıdığımız Ramazan Kurtoğlu günümüzde teknolojinin gelişmişlik seviyesi hakkında konuştu. Kurtoğlu’nun mahremiyeti korumak adına verdiği tavsiyeler kısa sürece gündem oldu ve tartışma yarattı.