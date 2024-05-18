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Kokteyl Servisi Yapan Muhabbet Kuşundan Naz Yapan Merdivene 24 Saatin Viral Tweetleri

Kokteyl Servisi Yapan Muhabbet Kuşundan Naz Yapan Merdivene 24 Saatin Viral Tweetleri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 18:47

Yazın kendini hissetirmeye başladığı bu güzel Cumartesi gününde Twitter alemi nelere gülmüş, neler viral olmuş gelin birlikte bakalım. 

İyi eğlenceler 🚀

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Hazırsanız başlayalım!

Hazırsanız başlayalım!
twitter.com

Pek de fena sayılmaz, ne dersiniz?

Pek de fena sayılmaz, ne dersiniz?
twitter.com

Ama bi yandan da korkunç…

Ama bi yandan da korkunç…
twitter.com

Herkesin en az bir kere söylediği o büyülü cümle. 👇

Herkesin en az bir kere söylediği o büyülü cümle. 👇
twitter.com

Naz yapan merdiven mi?

Naz yapan merdiven mi?
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Bu hayat enerjisinin kaynağı bilen varsa buyurun yorumlara. 👇

Ama tipe bir bakın yaa 😍

Ama tipe bir bakın yaa 😍
twitter.com

Yalnızca ‘me’ değil, hepimiz…

Yalnızca ‘me’ değil, hepimiz…
twitter.com

Yarın görüşmek üzere…✌️

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