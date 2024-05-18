Kokteyl Servisi Yapan Muhabbet Kuşundan Naz Yapan Merdivene 24 Saatin Viral Tweetleri
Kokteyl Servisi Yapan Muhabbet Kuşundan Naz Yapan Merdivene 24 Saatin Viral Tweetleri
Yazın kendini hissetirmeye başladığı bu güzel Cumartesi gününde Twitter alemi nelere gülmüş, neler viral olmuş gelin birlikte bakalım.
İyi eğlenceler 🚀
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Hazırsanız başlayalım!
Pek de fena sayılmaz, ne dersiniz?
Ama bi yandan da korkunç…
Herkesin en az bir kere söylediği o büyülü cümle. 👇
Naz yapan merdiven mi?
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Ama tipe bir bakın yaa 😍
Yalnızca ‘me’ değil, hepimiz…
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