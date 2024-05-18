Moldova’da Diri Diri Toprağa Gömülen Adam 4 Gün Sonra Şans Eseri Kurtarıldı

Moldova’nın kuzeybatısında konumlanan Ustia’da 74 yaşındaki yaşlı bir kadının kendi evinde ölü bulunması sonucu bölgeye adli tıp ekipleri sevkedildi. Uzmanlar delil bulabilmek adına inceleme yaparken evin yakınlarında yer alan bir arazide yerin altından sesler geldiğini tespit etti.