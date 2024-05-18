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Moldova’da Diri Diri Toprağa Gömülen Adam 4 Gün Sonra Şans Eseri Kurtarıldı

Moldova’da Diri Diri Toprağa Gömülen Adam 4 Gün Sonra Şans Eseri Kurtarıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 16:14

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Moldova’nın kuzeybatısında konumlanan Ustia’da 74 yaşındaki yaşlı bir kadının kendi evinde ölü bulunması sonucu bölgeye adli tıp ekipleri sevkedildi. Uzmanlar delil bulabilmek adına inceleme yaparken evin yakınlarında yer alan bir arazide yerin altından sesler geldiğini tespit etti.

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Kazıya başlayan ekipler önce yerin altından bir gömlek çıkardı ardından ise diri diri gömülen bir adamı kurtardılar.

Kazıya başlayan ekipler önce yerin altından bir gömlek çıkardı ardından ise diri diri gömülen bir adamı kurtardılar.

Adam, bir gençle alkol aldıktan sonra tartışma yaşadıklarını ve zanlının kendisini bıçakladıktan sonra gömdüğünü ifade etti.

Adam, bir gençle alkol aldıktan sonra tartışma yaşadıklarını ve zanlının kendisini bıçakladıktan sonra gömdüğünü ifade etti.

İşte o anlar 👇

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