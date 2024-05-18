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Dilan Polat ve Engin Polat’ın ‘Ayhan Bora Kaplan’ Detayı Yeniden Gündeme Geldi!

Dilan Polat ve Engin Polat’ın ‘Ayhan Bora Kaplan’ Detayı Yeniden Gündeme Geldi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 14:09

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Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarıyla bir süredir cevaevinde olan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin geçtiğimiz haftalarda tutukluluğuna devam edileceği kararı verilmişti. Şimdilerdeyse çiftin yemeğe çıktıkları eski bir görüntüsü yeniden gündeme geldi.

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Yayınlandığında büyük yankı uyandıran videoda Engin Polat’ın “Ankara’da Ayhan Bora Kaplan var.” söylemi dikkat çekmişti.

Yayınlandığında büyük yankı uyandıran videoda Engin Polat’ın “Ankara’da Ayhan Bora Kaplan var.” söylemi dikkat çekmişti.

Şimdilerde yeniden tartışılmaya başlayan söylemin sebebi kafaları kurcalamaya devam ediyor.

Şimdilerde yeniden tartışılmaya başlayan söylemin sebebi kafaları kurcalamaya devam ediyor.

İşte o anlar 👇

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alyanak

bu iş daha çok su kaldirir. yaptıklarınız sırtınıza yüklendi. bu gidişle yapmadıklarınızı da yüklerler. insan keyfiyetin sınırlarını aşınca takdiri ilahiye ... Devamını Gör