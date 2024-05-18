Dilan Polat ve Engin Polat’ın ‘Ayhan Bora Kaplan’ Detayı Yeniden Gündeme Geldi!

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarıyla bir süredir cevaevinde olan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin geçtiğimiz haftalarda tutukluluğuna devam edileceği kararı verilmişti. Şimdilerdeyse çiftin yemeğe çıktıkları eski bir görüntüsü yeniden gündeme geldi.