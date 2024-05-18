Görüş Bildir
Haberler
Video
Cami Müezzini Dolandırmaz Diye Düşünerek Satın Aldığı Aracın Birleştirme Olduğunu Öğrenince Yıkıldı

Cami Müezzini Dolandırmaz Diye Düşünerek Satın Aldığı Aracın Birleştirme Olduğunu Öğrenince Yıkıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 12:02

İçerik Devam Ediyor

Bir vatandaş cami müezzininden aldığı aracı satıcıya güvendiği için parasını ödedikten sonra ekspertize götürdü. Ancak ekspertizin söyledikleriyle birlikte alıcının başından aşağı kaynar sular dökülmeye başladı. Çünkü aldığı aracın iki aracın birleştirmesi olduğu ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Başlangıçta ekspertiz şaka yapıyor sanan alıcının ciddiyeti fark edince dili tutuldu.

Başlangıçta ekspertiz şaka yapıyor sanan alıcının ciddiyeti fark edince dili tutuldu.

Ancak “Alırken içinde tespih, namazlık falan vardı. Beni kandırmaz herhalde dedim." diyebildi.

Ancak “Alırken içinde tespih, namazlık falan vardı. Beni kandırmaz herhalde dedim." diyebildi.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
V for Valkyr

İhtida ile içimize karışanlar, yüzümüze gülerek menfaatler gösteren insanlar ne uzun müddetler zavallı Türk milletine neler yapmışlar kim bilir. Geçen sene E... Devamını Gör

Ezra Dilge

Kişinin ibadeti sizi aldatmasın konuştuklarına ve yaptıklarına bakın.hz. Ömer..