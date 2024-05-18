Cami Müezzini Dolandırmaz Diye Düşünerek Satın Aldığı Aracın Birleştirme Olduğunu Öğrenince Yıkıldı

Bir vatandaş cami müezzininden aldığı aracı satıcıya güvendiği için parasını ödedikten sonra ekspertize götürdü. Ancak ekspertizin söyledikleriyle birlikte alıcının başından aşağı kaynar sular dökülmeye başladı. Çünkü aldığı aracın iki aracın birleştirmesi olduğu ortaya çıktı.