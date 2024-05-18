İrfan Değirmencioğlu İmamoğlu’yla Birlikte Roma’ya Giden Ekibi Eleştirdi: “Ne Farkı Kaldı Saraydan?”

Türkçe ve Almanca Kelimeleri Karşılaştıran Bir Alman Türklerin Nesnelere İsim Verme Şeklini Tiye Aldı

Yaşadığı Olayı Anlatmak İsteyen Öfkeli Vatandaşın Japonca Korece ve Kürtçe Harmanlı Şivesi Kahkahalara Boğdu

Çin'de Gökyüzüne Kurulan Futbol Sahası Viral Oldu: Siz Burada Futbol Oynamak İster miydiniz?