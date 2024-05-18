İrfan Değirmencioğlu İmamoğlu’yla Birlikte Roma’ya Giden Ekibi Eleştirdi: “Ne Farkı Kaldı Saraydan?”

Haber sunucusu ve gazeteci kimliğiyle tanıdığımız İrfan Değirmencioğlu geçtiğimiz 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Türkiye İşçi Partisi’nin Çankaya Belediye Başkanı adayı olmuştu. Şimdilerdeyse Değirmencioğlu’ndan İmamoğlu’na bir eleştiri geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Değirmencioğlu sözlerine “Çoğu arkadaşım ama kusura bakmasınlar” şeklinde başladı ve İmamoğlu’nun Roma seyahatine eşlik edenlere eleştirisini dile getirdi.
Değirmencioğlu paylaşılan fotoğraftaki kişileri saydıktan sonra “Ne farkı kaldı saraydan?” sözlerini ifade etti.
İşte tüm detaylar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın