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İrfan Değirmencioğlu İmamoğlu’yla Birlikte Roma’ya Giden Ekibi Eleştirdi: “Ne Farkı Kaldı Saraydan?”

İrfan Değirmencioğlu İmamoğlu’yla Birlikte Roma’ya Giden Ekibi Eleştirdi: “Ne Farkı Kaldı Saraydan?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 11:11

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Haber sunucusu ve gazeteci kimliğiyle tanıdığımız İrfan Değirmencioğlu geçtiğimiz 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Türkiye İşçi Partisi’nin Çankaya Belediye Başkanı adayı olmuştu. Şimdilerdeyse Değirmencioğlu’ndan İmamoğlu’na bir eleştiri geldi.

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Değirmencioğlu sözlerine “Çoğu arkadaşım ama kusura bakmasınlar” şeklinde başladı ve İmamoğlu’nun Roma seyahatine eşlik edenlere eleştirisini dile getirdi.

Değirmencioğlu sözlerine “Çoğu arkadaşım ama kusura bakmasınlar” şeklinde başladı ve İmamoğlu’nun Roma seyahatine eşlik edenlere eleştirisini dile getirdi.

Değirmencioğlu paylaşılan fotoğraftaki kişileri saydıktan sonra “Ne farkı kaldı saraydan?” sözlerini ifade etti.

Değirmencioğlu paylaşılan fotoğraftaki kişileri saydıktan sonra “Ne farkı kaldı saraydan?” sözlerini ifade etti.

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