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Ekrem İmamoğlu’nun Roma Çıkarması: 73 Kişilik Kafile Lüks Otelde Konaklamış

Ekrem İmamoğlu’nun Roma Çıkarması: 73 Kişilik Kafile Lüks Otelde Konaklamış

Ekrem İmamoğlu
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.05.2024 - 09:56

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da düzenlenecek 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları’nın imza töreni için İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti. Ekrem İmamoğlu’na, 45’i basın mensubu toplam 73 kişi eşlik etti. İBB’nin kalabalık heyeti, Roma’da lüks otelde konakladı.

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2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları’nın İstanbul’da düzenlemesi için imza töreni İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlendi.

2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları’nın İstanbul’da düzenlemesi için imza töreni İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlendi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, imza töreni için kabalık bir heyetler adeta Roma’ya çıkarma yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, imza töreni için kabalık bir heyetler adeta Roma’ya çıkarma yaptı.

Patronlar Dünyası’ndan Mustafa Ali Akyol’un haberine göre; İmamoğlu ve beraberindekiler lüks otelde konakladı.

Patronlar Dünyası’ndan Mustafa Ali Akyol’un haberine göre; İmamoğlu ve beraberindekiler lüks otelde konakladı.

Kaynak

Aralarında ünlü gazetecilerin de olduğu 45 basın mensubunun da eşlik ettiği gezide kafile, Roma şehir merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Parco dei Principi Grand Hotel & Spa’da konakladı.

Aralarında ünlü gazetecilerin de olduğu 45 basın mensubunun da eşlik ettiği gezide kafile, Roma şehir merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Parco dei Principi Grand Hotel & Spa’da konakladı.

5 yıldızlı Parco dei Principi Grand Hotel’in kendi internet sitesindeki verilere göre otelin gecelik fiyatı iki kişilik odalar için 1277.5 Euro’dan (yaklaşık 44 bin 670 TL) başlıyor ve 2800 Euro’ya kadar (yaklaşık 97 bin 956 TL) çıkıyor.

5 yıldızlı Parco dei Principi Grand Hotel’in kendi internet sitesindeki verilere göre otelin gecelik fiyatı iki kişilik odalar için 1277.5 Euro’dan (yaklaşık 44 bin 670 TL) başlıyor ve 2800 Euro’ya kadar (yaklaşık 97 bin 956 TL) çıkıyor.

Erken rezervasyonlarda ise bu fiyatlar 20 bin lira ile 50 bin liraya kadar düşüyor

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