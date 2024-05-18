Ekrem İmamoğlu'nun Roma Çıkarmasına Sosyal Medyadan Tepkiler Gecikmedi!
Ekrem İmamoğlu'nun Roma Çıkarmasına Sosyal Medyadan Tepkiler Gecikmedi!
Kamuda şatafatın temsili haline gelen Şebnem Bursalı Monako'daki ıstakoz meselesi ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Rolex olayının ardından, bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 45’i basın mensubu ve toplam 73 kişiyle yaptığı Roma seyahati konuşuluyor. Sosyal medyada gündem olan seyahatin gecelik oda fiyatının 100 bin TL, toplam harcama maliyeti 10 milyon ile 15 milyon TL arası olduğu iddia ediliyor. Henüz İBB'den konuya ilişkin bir açıklama gelmese de sosyal medyada tepkiler büyüyor.
İşte, detaylar...
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 45'i basın mensubu toplam 73 kişi, İstanbul’da düzenlenecek 2027 Avrupa Olimpiyat Oyunları’nın imza töreni için İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti.
Patronlar Dünyası’ndan Mustafa Ali Akyol’un haberine göre, İBB’nin kalabalık heyeti, Roma’da Parco Dei Principi Grande Hotel'de konakladı.
Sosyal medya hesaplarından Roma seyahatindeki fotoğrafları paylaşan gazeteciler arasında ise İsmail Saymaz, Nevşin Mengü, Ruşen Çakır, Ertuğrul Özkök, Barış Pehlivan gibi isimler de vardı.
İsmail Saymaz'ın 'Roma'dan Sevgilerle' notuyla paylaştığı gönderiyi görenler; ıstakoz meselsinde Sancaktepe Belediyesi'ndeki 'jakuzi ve lüks banyo tartışmalarında' belediyeye ilk giren gazetecinin İsmail Saymaz olduğunu hatırlatarak eleştiride bulundu.
Sosyal medyada ise konu şu şekilde ele alandı... 👇
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