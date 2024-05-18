Ekrem İmamoğlu'nun Roma Çıkarmasına Sosyal Medyadan Tepkiler Gecikmedi!

Kamuda şatafatın temsili haline gelen Şebnem Bursalı Monako'daki ıstakoz meselesi ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun Rolex olayının ardından, bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 45’i basın mensubu ve toplam 73 kişiyle yaptığı Roma seyahati konuşuluyor. Sosyal medyada gündem olan seyahatin gecelik oda fiyatının 100 bin TL, toplam harcama maliyeti 10 milyon ile 15 milyon TL arası olduğu iddia ediliyor. Henüz İBB'den konuya ilişkin bir açıklama gelmese de sosyal medyada tepkiler büyüyor.

İşte, detaylar...