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Genç Nüfus Oranı Türkiye Tarihinin En Düşük Seviyesine Ulaştı! Üstelik Gençlerin Sadece Yüzde 54'ü Mutlu!

Genç Nüfus Oranı Türkiye Tarihinin En Düşük Seviyesine Ulaştı! Üstelik Gençlerin Sadece Yüzde 54'ü Mutlu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
17.05.2024 - 13:31

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olarak kaydedildi. TÜİK verileri ise nüfusun yalnızca yüzde 15,1'inin gençlerden oluştuğunu gösteriyor. Bu oran Cumhuriyet tarihinin en  düşük genç nüfus oranı! Üstelik gençlerin yalnızca yüzde 54'ü mutlu. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index...
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye nüfusunun yüzde 15,1'ini genç nüfus oluşturuyor!

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye nüfusunun yüzde 15,1'ini genç nüfus oluşturuyor!

Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken TÜİK verilerine göre, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 872 bin 39 kişi. Bu oran gençlerin, toplam nüfusun yüzde 15,1'ini oluşturduğunu gösteriyor.

TÜİK, genç nüfus oranının 2028 yılında yüzde 11'e düşeceğini öngörüyor.

TÜİK, genç nüfus oranının 2028 yılında yüzde 11'e düşeceğini öngörüyor.

Genç nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek, yüzde 48,7'sini ise kadın nüfus oluşturuyor. Bu oran 1950 yılında toplam nüfusun %20,8'ini oluştururken, 2013 yılında yüzde 16,6 ve 2023 yılında yüzde 15,1'e kadar geriledi.

Açıklanan verilerle, Türkiye'nin genç nüfus oranının hâlâ Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü.

Açıklanan verilerle, Türkiye'nin genç nüfus oranının hâlâ Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü.

2023 verileriyle Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları ele alındığında, ortalamanın yüzde 10,6 olduğu görüldü. AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkeler ise sırasıyla: 

Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülkeler sıralamasında ise yüzde 8,9 ile Bulgaristan, yüzde 9,5 ile Litvanya ve Slovenya, yüzde 9,7 ile Polonya ve Letonya var.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 21,5 ile Hakkari, en düşük olduğu il ise 12,1 ile Balıkesir oldu!

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 21,5 ile Hakkari, en düşük olduğu il ise 12,1 ile Balıkesir oldu!

ADNKS sonuçlarına göre 2023 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 21,5 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi yüzde 21,1 ile Şırnak ve Siirt, yüzde 20,2 ile Bayburt izledi. 

Genç nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 12,1 ile Balıkesir oldu. Balıkesir'i yüzde 12,2 ile Muğla ve yüzde 12,4 ile Ordu takip etti.

Hayat tablolarında yer alan verilere göre, gençler için beklenen yaşam süresi ortalama 77,5 yıl oldu!

Hayat tablolarında yer alan verilere göre, gençler için beklenen yaşam süresi ortalama 77,5 yıl oldu!

Hayat Tabloları, 2020-2022 sonuçlarına göre doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 77,5 yıl olarak belirlendi. Bu süre, erkekler için 74,8 yıl ve kadınlar için ise 80,3 yıl oldu.

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Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının 3,6 katı oldu!

Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının 3,6 katı oldu!

Genç erkek nüfusun 2023 yılında yüzde 96,4'ünün hiç evlenmemiş, yüzde 3,5'inin evli, yüzde 0,1'inin boşanmış olduğu görüldü. 

Bu oran genç kadın nüfusunda önemli ölçüde farklıydı. Genç kadın nüfusun yüzde 86,8'inin hiç evlenmemiş, yüzde 12,7'sinin evli, yüzde 0,4'ünün ise boşanmış olduğu tespit edildi.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 22,5 oldu! İstihdamdaki gençlerin ise yüzde 55,3'ü hizmet sektöründe yer aldı!

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 22,5 oldu! İstihdamdaki gençlerin ise yüzde 55,3'ü hizmet sektöründe yer aldı!

TÜİK'in 'Hanehalkı İşgücü Araştırması' sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranı, 2022 yılına göre yüzde  2,4 artarak 2023 yılında %37,7'ye ulaştı. 

İstihdam sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2023 yılında: 

  • Yüzde 13,6'sının tarım sektöründe,

  • Yüzde 31,1'inin sanayi sektöründe, 

  • Yüzde 55,3'ünün ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

Genç nüfusun obezite oranı artı! Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten gençlerin oranı ise yüzde 86,8 oldu.

Genç nüfusun obezite oranı artı! Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten gençlerin oranı ise yüzde 86,8 oldu.

Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarına göre boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde, 2022 yılında gençlerin yüzde 5'inin obez olduğu görüldü. 

Genç nüfusun obezite oranı cinsiyete göre incelendiğinde ise erkeklerde 2019 yılında bu oranın yüzde 4,8 iken 2022 yılında yüzde 5,3'e ulaştı. Kadınlarda ise 2019 yılında yüzde 4,5 olan oran, 2022 yılında yüzde 4,6'ya yükseldi.

TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre gençlerin yüzde 54'ü mutlu!

TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre gençlerin yüzde 54'ü mutlu!

2023 yılında 18-24 yaş grubundaki genç nüfusta kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı yüzde 54,0 iken kendini ne mutlu ne mutsuz hissedenlerin oranı yüzde 33,3, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 12,7 oldu.

Gençlerin mutluluk kaynağı olarak sağlık, ilk sırada yer alıyor!

Gençlerin mutluluk kaynağı olarak sağlık, ilk sırada yer alıyor!

2023 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında yüzde 45,5 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Sağlığı, 

  • Yüzde 23,7 ile başarı, 

  • Yüzde 12,6 ile sevgi, 

  • Yüzde 12,5 ile para, 

  • Yüzde 5,7 ile diğer sebepler takip etti.

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Bir de TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göz atalım!

Bir de TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göz atalım!

  • Gençlerin yüzde 75,2'si işinden memnun olduğunu,

  • Gençlerin yüzde 65,5'i almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti.

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