Genç Nüfus Oranı Türkiye Tarihinin En Düşük Seviyesine Ulaştı! Üstelik Gençlerin Sadece Yüzde 54'ü Mutlu!

ADNKS sonuçlarına göre 2023 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 21,5 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi yüzde 21,1 ile Şırnak ve Siirt, yüzde 20,2 ile Bayburt izledi.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 12,1 ile Balıkesir oldu. Balıkesir'i yüzde 12,2 ile Muğla ve yüzde 12,4 ile Ordu takip etti.