Genç Nüfus Oranı Türkiye Tarihinin En Düşük Seviyesine Ulaştı! Üstelik Gençlerin Sadece Yüzde 54'ü Mutlu!
Genç Nüfus Oranı Türkiye Tarihinin En Düşük Seviyesine Ulaştı! Üstelik Gençlerin Sadece Yüzde 54'ü Mutlu!
Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index...
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olarak kaydedildi. TÜİK verileri ise nüfusun yalnızca yüzde 15,1'inin gençlerden oluştuğunu gösteriyor. Bu oran Cumhuriyet tarihinin en düşük genç nüfus oranı! Üstelik gençlerin yalnızca yüzde 54'ü mutlu.
İşte, detaylar...
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Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye nüfusunun yüzde 15,1'ini genç nüfus oluşturuyor!
TÜİK, genç nüfus oranının 2028 yılında yüzde 11'e düşeceğini öngörüyor.
Açıklanan verilerle, Türkiye'nin genç nüfus oranının hâlâ Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü.
Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 21,5 ile Hakkari, en düşük olduğu il ise 12,1 ile Balıkesir oldu!
Hayat tablolarında yer alan verilere göre, gençler için beklenen yaşam süresi ortalama 77,5 yıl oldu!
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Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının 3,6 katı oldu!
Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 22,5 oldu! İstihdamdaki gençlerin ise yüzde 55,3'ü hizmet sektöründe yer aldı!
Genç nüfusun obezite oranı artı! Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten gençlerin oranı ise yüzde 86,8 oldu.
TÜİK, Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre gençlerin yüzde 54'ü mutlu!
Gençlerin mutluluk kaynağı olarak sağlık, ilk sırada yer alıyor!
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Bir de TÜİK'in Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göz atalım!
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