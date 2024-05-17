Ekrem İmamoğlu Gündemi Değerlendirdi: Kobani Davası Kararlarına Tepki, İGDAŞ Daire Başkanına Eleştiri!
Ekrem İmamoğlu Gündemi Değerlendirdi: Kobani Davası Kararlarına Tepki, İGDAŞ Daire Başkanına Eleştiri!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları protokolü için gittiği İtalya’da gazetecilerin sorularına cevap verdi. Kobani Davasını siyasi bir dava olarak niteleyen İmamoğlu, Selahattin Demirtaş’a destek verdi. İBB Başkanı ayrıca, özelleştirme açıklamasında bulunan BB Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural’ı da eleştirdi.
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Ekrem İmamoğlu, yanında kalabalık bir heyetle gittiği İtalya’nın başkenti Roma’da gazetecilerin sorularına cevap verdi.
Dün açıklanan Kobani Davası kararlarını eleştiren Ekrem İmamoğlu, davanın tamamen siyasi cezalandırma davası olduğunu söyledi.
“Türkiye'de üzülerek söylüyorum ki birçok siyasi dava var. Ve siyasi davalar üzerinden kin, öfke neye dayalı o da belli değil ama çoğu zaman insanlar boşu boşuna yıllardır hapiste yatabiliyor. Bir tanesi de benim yaklaşık on beş yıllık canciğer arkadaşım. Bir Gezi davasından ötürü içeride olan bir arkadaşım.”
“Dolayısıyla bugün şunu söylemek lazım, normalleşmeyi konuşuyoruz. Normalleşmenin bence ilk kuralı adalettir ve adalete uygun bir biçimde hareket etmektir. Siyaseti de adalete alet etmemek gerekir. Ama uzun süredir bu anlamda siyaset adaletle iç içe geçmiş hatta bazen adaleti ne yazık ki bize unutturan kararların siyasi bir biçimde verildiği bir ülkede yaşıyoruz. Şiddeti özellikle siyasetin gündeminden çıkarmamız lazım. Legal siyasetin önünü açmamız lazım. Bunlar çok önemli kavram.”
“Bu ülkede özellikle geçmişte çokça siyasi cezalandırmalar yapıldı. Bugün verilen siyasi cezalandırma kararlarının arkasında olduğunu bildiğimiz insanların bile yargılanıp cezalandırıldığı günleri yaşadık yakın zamanda. O gün ne kadar yanlışsa bugün onlardan daha fazla yanlış. Çünkü o günlerden bugüne üzerinde yirmi yıl geçti. Bizim ilerlememiz gerekirken, geri gitmiş durumdayız. Bunun adı ister Selahattin Demirtaş, ister Ahmet Türk olsun. Yani bu insanları mahkûm etmek bu ülkeye hiçbir şey kazandırmaz. Kazandırmayacak da.”
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Kendisinin de siyasi bir tarafının tarafı olduğunu söyleyen Ekrem İmamoğlu, kendi davasından siyasi yasak beklemediğini de sözlerine ekledi.
İmamoğlu, CHP lideri Özgür Özel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme sonrasında başlayan “siyasette yumuşama” döneminin de çok önemli olduğunu ifade etti.
“Ben Sayın Genel Başkanımızın Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinin kesinlikle doğru buluyorum. Hiçbir yanlış tarafı yok. Bilakis Türkiye'de bu normalleşme konusunda samimi çabaları demokrasi adına yorgunluk gösteren halkımız tarafından çok önemli değerlendirileceğini de düşünüyorum. Bu bağlamda Genel Başkanımızın bu ziyaretlerinin önemsiyorum ve destekliyorum.”
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural’ın İGDAŞ halka arz olabilir açıklamasını da eleştirdi.
“Bir kere tabii bir bürokratın haddini aşan bir açıklaması olmuş. Ama hani şunu söylemek lazım, bir kere İGDAŞ'ın özelleştirilmesiyle ilgili çok geçmişten gelen bir meclis kararı var. Peki halka arz, bir özelleştirme anlamına gelir mi? Tam anlamıyla gelmez. Yani halka arz mümkün müdür? Mümkündür. Ama bu konular bu açıklamayı yapan bürokrat arkadaşımızın gündemi değildir.”
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“Halkçı, kamucu ve toplumcu anlayışla bunların yöntemleri, yol ve yöntemleri dünya ölçeğinde mevcuttur. Ama şu anda bizim masamızda müzakere dahi edilmiş bir zemini yoktur.”
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