Ekrem İmamoğlu Gündemi Değerlendirdi: Kobani Davası Kararlarına Tepki, İGDAŞ Daire Başkanına Eleştiri!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2027 Avrupa Oyunları protokolü için gittiği İtalya’da gazetecilerin sorularına cevap verdi. Kobani Davasını siyasi bir dava olarak niteleyen İmamoğlu, Selahattin Demirtaş’a destek verdi. İBB Başkanı ayrıca, özelleştirme açıklamasında bulunan BB Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural’ı da eleştirdi.