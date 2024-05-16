Kobani Davası'nda Kararlar Açıklanıyor: Selahattin Demirtaş'a 28 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Verildi

Eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu, 18'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı Kobani Davası'nda kararlar açıklanıyor.

Ahmet Türk'e silahlı terör örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.

Mahkeme, Eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 28 yıl 6 ay hapis cezası verdi.