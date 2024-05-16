Kobani Davası'nda Kararlar Açıklanıyor: Selahattin Demirtaş'a 28 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Verildi
Eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu, 18'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı Kobani Davası'nda kararlar açıklanıyor.
Ahmet Türk'e silahlı terör örgütü üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.
Mahkeme, Eski HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 28 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Mahkemenin iki kez karar açıklamayı ertelediği HDP eski Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu 18’i tutuklu 108 ismin yargılandığı Kobani Davası’nın 83’üncü duruşması bugün görüldü.
Mahkeme, Ahmet Türk'ü 10 yıl, Ali Ürküt'ü 16 yıl 4 ay, Alp Altınörs'ü ise 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Aynur Aşan'a, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçunun oluşmadığı ancak “örgüt üyeliği” gerekçesiyle 9 yıl hepis cezası verildi. Aşan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Sanıklardan Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk ve Bircan Yorulmaz hakkında ise beraat kararı verildi.
Ayla Akat hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraat, terör örgütü üyeliğinden ise 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Akat'ın tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.
Aynur Aşan hakkında örgüt üyeliğinden 9 yıl 9 ay hapis cezasına karar verildi. Yurt dışına kaçarken yakalanmış olması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Berfin Özge Köse'nin tüm suçlardan beraatına karar verildi.
Bircan Yorulmaz'ın devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraatına karar verildi.
Bülent Parmaksız hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçuna yardımdan 16 yıl hapis, suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmedildi. Parmaksız'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Can Memiş hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan beraatına karar verildi.
Cihan Erdal hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan 16 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan ise 4 yıl 6 ay hapis cezası kararı verildi.
Dilek Yağlı hakkında devletin birliği ve bütünlüğünü bozma suçundan 16 yıl, suç işlemeye tahrik suçundan 4 yıl 6 ay hapsine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken ceza 19 yıla düşürüldü. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yüksekdağ, 'tahrik' suçunu basın yoluyla işlediği gerekçesiyle 4 yıl 6 ay, 'kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma' sebebiyle 2 yıl ve 'terör örgütü propagandası'ndan da 1 yıl 6 ay ceza aldı. Yüksekdağ'a Mehmet Tunç’un cenazesinde yaptığı bir başka konuşma sebebiyle 1 yıl 6 ay, seçim yasaklarına aykırı hareket etmekten 3 ay ceza verilirken, Van’da yaptığı bir konuşmadan da 1 yıl 6 ay ceza verildi. Böylece Yüksekdağ, toplam 30 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
Gültan Kışanak devletin birliğini ve ülkü bütünlüğünü bozma suçundan beraat etti.
Meryem Adıbelli 9 yıl, Mesut Bağcık, 9 yıl, Nazmi Gür 18 yıl+4 yıl 6 ay, Menzir Çakar'a ise 9 yıl hapis verildi.
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