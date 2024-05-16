İBB Hangi Şirketi Halka Arz Etmeyi Planlıyor? Sırada Hangi Şirketler Var?
İBB Hangi Şirketi Halka Arz Etmeyi Planlıyor? Sırada Hangi Şirketler Var?
Kaynak: https://www.bloomberg.com/news/articl...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural, Bloomberg'in sorularını yanıtladı. İgdaş'ı halka arz etmeyi planladıklarını açıklayan Vural, İspark, Hamidiye ve Halk Ekmek için de satış potansiyeli gördüklerini belirtti.
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İBB'den halka arz hamlesi.
Vural, "Eskiden bir projeyi kabul etmek için yaklaşık bir yıla ihtiyaç duyarken, şimdi oldukça hızlı karar alabiliyoruz" derken, İgdaş’ı halka arz etme gündemi 2010'da da dile getirilmişti.
2022 yılında 35,8 milyar lira (1,1 milyar dolar) gelir elde eden İgdaş'ta "Bir finans insanı olarak özelleştirmeden yanayım" diyen Vural, "Belediyenin nihayetinde sadece belediye işlerine geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum" diye de ekledi.
Otopark şirketi İspark, su şirketi Hamidiye ve ekmek üreticisi/satıcısı Halk Ekmek de potansiyel barındıran varlıklar içinde yer alırken, Vural, henüz gündemde olmasa da İgdaş sonrası ardından sıranın İspark’a gelebileceğini de işaret etti.
Vural, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2023 Kasım'da 715 milyon dolarlık İBB yeşil tahvil ihracını onayladığını ve içinde 925 milyon dolarlık kredi hattının da bulunduğu 4 metro projesinin de finansman onayını sırada beklendiğini belirtti.
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