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İBB Hangi Şirketi Halka Arz Etmeyi Planlıyor? Sırada Hangi Şirketler Var?

İBB Hangi Şirketi Halka Arz Etmeyi Planlıyor? Sırada Hangi Şirketler Var?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.05.2024 - 11:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural, Bloomberg'in sorularını yanıtladı. İgdaş'ı halka arz etmeyi planladıklarını açıklayan Vural, İspark, Hamidiye ve Halk Ekmek için de satış potansiyeli gördüklerini belirtti.

Kaynak: https://www.bloomberg.com/news/articl...
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İBB'den halka arz hamlesi.

İBB'den halka arz hamlesi.

İstanbul'un doğalgaz dağıtım hizmetini veren İBB iştiraki İgdaş halka arz planı gündemde. İBB Finansman Şube Müdürü Neslihan Vural, Bloomberg'den Ercan Ersoy haberine göre, belediye meclisinde CHP çoğunluğu ile İgdaş’ın halka arzı planı da dahil olmak üzere fonlama için ilerleme imkanlarını anlattı.

Vural, "Eskiden bir projeyi kabul etmek için yaklaşık bir yıla ihtiyaç duyarken, şimdi oldukça hızlı karar alabiliyoruz" derken, İgdaş’ı halka arz etme gündemi 2010'da da dile getirilmişti.

Vural, "Eskiden bir projeyi kabul etmek için yaklaşık bir yıla ihtiyaç duyarken, şimdi oldukça hızlı karar alabiliyoruz" derken, İgdaş’ı halka arz etme gündemi 2010'da da dile getirilmişti.

2010'da hayata geçmeyen planı yeniden gündeme gelince, yüksek doğalgaz tarifesiyle şirketin 10 milyar dolara değerleme yakalayabileceğini aktaran Vural, İgdaş’ta halka arzda İBB hissesi satışıyla yüzde 90’ın üzerinde olan payı yüzde 20’nin altında indirmeyi planladıklarını belirtti.

2022 yılında 35,8 milyar lira (1,1 milyar dolar) gelir elde eden İgdaş'ta "Bir finans insanı olarak özelleştirmeden yanayım" diyen Vural, "Belediyenin nihayetinde sadece belediye işlerine geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum" diye de ekledi.

2022 yılında 35,8 milyar lira (1,1 milyar dolar) gelir elde eden İgdaş'ta "Bir finans insanı olarak özelleştirmeden yanayım" diyen Vural, "Belediyenin nihayetinde sadece belediye işlerine geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum" diye de ekledi.

İBB Meclisi'nden çıkan halka arz izninin halen geçerli olduğu belirtilirken, yatırım kurumları yetkilendirmesi öncesi yapılması gereken bazı çalışmalar olduğu ve öncelikli olarak şirket ana sözleşmesinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor.

Otopark şirketi İspark, su şirketi Hamidiye ve ekmek üreticisi/satıcısı Halk Ekmek de potansiyel barındıran varlıklar içinde yer alırken, Vural, henüz gündemde olmasa da İgdaş sonrası ardından sıranın İspark’a gelebileceğini de işaret etti.

Otopark şirketi İspark, su şirketi Hamidiye ve ekmek üreticisi/satıcısı Halk Ekmek de potansiyel barındıran varlıklar içinde yer alırken, Vural, henüz gündemde olmasa da İgdaş sonrası ardından sıranın İspark’a gelebileceğini de işaret etti.

Vural, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2023 Kasım'da 715 milyon dolarlık İBB yeşil tahvil ihracını onayladığını ve içinde 925 milyon dolarlık kredi hattının da bulunduğu 4 metro projesinin de finansman onayını sırada beklendiğini belirtti.

Vural, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 2023 Kasım'da 715 milyon dolarlık İBB yeşil tahvil ihracını onayladığını ve içinde 925 milyon dolarlık kredi hattının da bulunduğu 4 metro projesinin de finansman onayını sırada beklendiğini belirtti.
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