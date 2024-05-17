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Sokak Röportajında “Fakir Adamı Annesi Sever” Cevabıyla Tepki Toplayan Kadın

Sokak Röportajında “Fakir Adamı Annesi Sever” Cevabıyla Tepki Toplayan Kadın

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 16:38

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‘Magazin Forever’ Twitter sayfasının sokak röportajı konusu “Asgari ücret alan birini sever miydiniz?” sorusuydu. Cevap alabilmek için vatandaşlara mikrofon uzatan sayfa birbirinden farklı yanıtlar alsa da bir yanıt kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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“Hayır.” cevabını veren bir kadın asgari ücreti az bulduğunu söyledi.

“Hayır.” cevabını veren bir kadın asgari ücreti az bulduğunu söyledi.

Ardından ise “Şimdi de her şey para olduğu için sevmem.” dedi ve “Fakir adamı annesi sever.” görüşünü de ekledi.

Ardından ise “Şimdi de her şey para olduğu için sevmem.” dedi ve “Fakir adamı annesi sever.” görüşünü de ekledi.

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