Diyanet Audi A8 Aracını İadeye Karar Verince Muhammed Nur Nahya’dan Güldüren Paylaşım Geldi

Kamuda tasarruf tedbirleri amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kullanımında olan Audi A8’in iade edildiği açıklanınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ses benzerliğiyle tanınan komedi fenomeni Muhammed Nur Nahya da gündemi kaçırmadı.
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Audi A8’in iadesine ek olarak yapılacak olan diğer tasarruf tedbirleri de açıklandı.
Muhammed Nur Nahya da konuyu ele aldığı paylaşımıyla her zamanki gibi kahkahaları topladı.
Başarılı içerik üreticisi videosunu “Ben demiştim Mehmet’e görünme diye.” notuyla paylaştı.
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