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Diyanet Audi A8 Aracını İadeye Karar Verince Muhammed Nur Nahya’dan Güldüren Paylaşım Geldi

Diyanet Audi A8 Aracını İadeye Karar Verince Muhammed Nur Nahya’dan Güldüren Paylaşım Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 14:48

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Kamuda tasarruf tedbirleri amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kullanımında olan Audi A8’in iade edildiği açıklanınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ses benzerliğiyle tanınan komedi fenomeni Muhammed Nur Nahya da gündemi kaçırmadı.

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Audi A8’in iadesine ek olarak yapılacak olan diğer tasarruf tedbirleri de açıklandı.

Audi A8’in iadesine ek olarak yapılacak olan diğer tasarruf tedbirleri de açıklandı.

İşte detaylar 👇

Muhammed Nur Nahya da konuyu ele aldığı paylaşımıyla her zamanki gibi kahkahaları topladı.

Muhammed Nur Nahya da konuyu ele aldığı paylaşımıyla her zamanki gibi kahkahaları topladı.

Başarılı içerik üreticisi videosunu “Ben demiştim Mehmet’e görünme diye.” notuyla paylaştı.

Başarılı içerik üreticisi videosunu “Ben demiştim Mehmet’e görünme diye.” notuyla paylaştı.

İşte detaylar 👇

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