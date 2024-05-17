Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Göz Odada Yuvalanmayı Bekleyen Çaresiz Köpeklerin İnsan Görünce Yaşadıkları Heyecan Yürekleri Burktu

Bir Göz Odada Yuvalanmayı Bekleyen Çaresiz Köpeklerin İnsan Görünce Yaşadıkları Heyecan Yürekleri Burktu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 12:56

İçerik Devam Ediyor

Her ne kadar “Satın almayın, sahiplenin!” düşüncesi üzerine gidilse de, bu yönde iyileştirmeler yapılmaya çalışılsa da maalesef hayvan dostlarımız satılmak için kafeslerde bekliyor. Yurt dışında güvenlik kamerasının kayda aldığı bir video da sosyal medyanın gündeminde.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dört gözle sahiplenilmeyi ve sıcak bir yuvada yaşamayı bekleyen tatlı köpeklerin olduğu odaya açılan kapının hareket etmesiyle köpeklerin heyecanı tavan yaptı.

Dört gözle sahiplenilmeyi ve sıcak bir yuvada yaşamayı bekleyen tatlı köpeklerin olduğu odaya açılan kapının hareket etmesiyle köpeklerin heyecanı tavan yaptı.

İnsanları görünce yuvalanacaklarını düşünen köpeklerin o masum anları izleyenleri derinden etkiledi.

İnsanları görünce yuvalanacaklarını düşünen köpeklerin o masum anları izleyenleri derinden etkiledi.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın