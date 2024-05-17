Bir Göz Odada Yuvalanmayı Bekleyen Çaresiz Köpeklerin İnsan Görünce Yaşadıkları Heyecan Yürekleri Burktu

Her ne kadar “Satın almayın, sahiplenin!” düşüncesi üzerine gidilse de, bu yönde iyileştirmeler yapılmaya çalışılsa da maalesef hayvan dostlarımız satılmak için kafeslerde bekliyor. Yurt dışında güvenlik kamerasının kayda aldığı bir video da sosyal medyanın gündeminde.
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Dört gözle sahiplenilmeyi ve sıcak bir yuvada yaşamayı bekleyen tatlı köpeklerin olduğu odaya açılan kapının hareket etmesiyle köpeklerin heyecanı tavan yaptı.
İnsanları görünce yuvalanacaklarını düşünen köpeklerin o masum anları izleyenleri derinden etkiledi.
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