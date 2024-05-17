Bir Göz Odada Yuvalanmayı Bekleyen Çaresiz Köpeklerin İnsan Görünce Yaşadıkları Heyecan Yürekleri Burktu

Her ne kadar “Satın almayın, sahiplenin!” düşüncesi üzerine gidilse de, bu yönde iyileştirmeler yapılmaya çalışılsa da maalesef hayvan dostlarımız satılmak için kafeslerde bekliyor. Yurt dışında güvenlik kamerasının kayda aldığı bir video da sosyal medyanın gündeminde.