Hesap Makinesindeki Nokta Tuşunu Yem Sanan Dünyalar Tatlısı Civcilerin Masum Anlarına Kalbiniz Eriyecek!

Hayvan dostlarımız özellikle bebek oldukları dönemde öylesine tatlı oluyorlar ki insanın onlara içi eriyor. Bebeklikleri aşırı tatlı olanlardan biri de tabii ki civcivler. Onların o yumuşacık tüyleri, masum bakışları insanı şeker komasına sokacak türden.