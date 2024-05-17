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Hesap Makinesindeki Nokta Tuşunu Yem Sanan Dünyalar Tatlısı Civcilerin Masum Anlarına Kalbiniz Eriyecek!

Hesap Makinesindeki Nokta Tuşunu Yem Sanan Dünyalar Tatlısı Civcilerin Masum Anlarına Kalbiniz Eriyecek!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 11:03

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Hayvan dostlarımız özellikle bebek oldukları dönemde öylesine tatlı oluyorlar ki insanın onlara içi eriyor. Bebeklikleri aşırı tatlı olanlardan biri de tabii ki civcivler. Onların o yumuşacık tüyleri, masum bakışları insanı şeker komasına sokacak türden.

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Bir de bilirsiniz ki civcivler doymak bilmez. İki civciv kardeşin de tam bu konuya değinen görüntülerine sosyal medyada beğeniler yağıyor.

Bir de bilirsiniz ki civcivler doymak bilmez. İki civciv kardeşin de tam bu konuya değinen görüntülerine sosyal medyada beğeniler yağıyor.

İkilinin hesap makinesindeki nokta tuşunu yem sanması ve ısrarla yemeye çalışmaları tebessüm ettiriyor.

İkilinin hesap makinesindeki nokta tuşunu yem sanması ve ısrarla yemeye çalışmaları tebessüm ettiriyor.

İşte o tatlı anlar 👇

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