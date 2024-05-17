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Yaşadığı Değişimi Paylaşan Kadın Görenleri Şoke Etti: “Süreyya Hanım Şok!”

Yaşadığı Değişimi Paylaşan Kadın Görenleri Şoke Etti: “Süreyya Hanım Şok!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 12:16

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TikTok’ta başlayan bir değişim akımı sonucu herkes yaşadığı hayat tarzı, dış görünüş, düşünce yapısı değişimlerini paylaşmaya başladı. Ancak değişim denilebilecek kadar bir durum olmadığı için genel itibariyle izleyicilerden pek ilgi gören içerikler olmadı.

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Şimdiyse akıma @ilknuraycademirok adlı Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla katılan kadın ağızları açık bıraktı.

Şimdiyse akıma @ilknuraycademirok adlı Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla katılan kadın ağızları açık bıraktı.

Yaşadığı değişim hiç de hafife alınacak türden değildi.

Yaşadığı değişim hiç de hafife alınacak türden değildi.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇

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İçeriğin Devamı Aşağıda

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