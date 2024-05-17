Yaşadığı Değişimi Paylaşan Kadın Görenleri Şoke Etti: “Süreyya Hanım Şok!”

TikTok’ta başlayan bir değişim akımı sonucu herkes yaşadığı hayat tarzı, dış görünüş, düşünce yapısı değişimlerini paylaşmaya başladı. Ancak değişim denilebilecek kadar bir durum olmadığı için genel itibariyle izleyicilerden pek ilgi gören içerikler olmadı.
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Şimdiyse akıma @ilknuraycademirok adlı Instagram hesabından yaptığı paylaşımıyla katılan kadın ağızları açık bıraktı.
Yaşadığı değişim hiç de hafife alınacak türden değildi.
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Gelen yorumlardan birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇
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