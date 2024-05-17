Diyanet, Tasarruf Maddelerini Sıraladı: Gündem Olan Lüks Audi A8 Otomobili İade Etti
Diyanet, Tasarruf Maddelerini Sıraladı: Gündem Olan Lüks Audi A8 Otomobili İade Etti
Diyanet İşleri Başkanlığı, gündemde çok yer eden tartışmaların odağında kalan, başkanlığın hizmetindeki Audi A8 aracı 'tasarruf tedbirleri kapsamında' iade ettiğini açıkladı.
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Kamuda tasarruf tedbirleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da uygulanmaya başlandı.
Diyanet'ten yapılan açıklamada, tasarruf genelgesi kapsamında yapılacakları da açıkladı.
"Bu bağlamda, tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacak ve takip edilecektir."
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