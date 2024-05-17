Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Diyanet, Tasarruf Maddelerini Sıraladı: Gündem Olan Lüks Audi A8 Otomobili İade Etti

Diyanet, Tasarruf Maddelerini Sıraladı: Gündem Olan Lüks Audi A8 Otomobili İade Etti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.05.2024 - 12:26

Diyanet İşleri Başkanlığı, gündemde çok yer eden tartışmaların odağında kalan, başkanlığın hizmetindeki Audi A8 aracı 'tasarruf tedbirleri kapsamında' iade ettiğini açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Kamuda tasarruf tedbirleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da uygulanmaya başlandı.

Kamuda tasarruf tedbirleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da uygulanmaya başlandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kullanması üzere alınan ve gündemde uzun süre yer alan Audi A8 lüks makam aracı iade edildi.

Lüks araç gündeme geldiğinde "ihtiyaç" olduğu belirtilmişti.

Diyanet'ten yapılan açıklamada, tasarruf genelgesi kapsamında yapılacakları da açıkladı.

Diyanet'ten yapılan açıklamada, tasarruf genelgesi kapsamında yapılacakları da açıkladı.

Açıklamada, A8 özel maddede belirtilirken, şu maddeler sıralandı: 

  • Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Başkanlık olarak uygulayacağımız tedbirlerin kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir.

  • 17 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında Başkanlığımız tarafından ilk etapta;

  • Tüm hizmet içi eğitimlerin eğitim merkezlerinde ve Başkanlığımıza ait diğer mekanlarda yapılması ve içeriği müsait eğitim programlarının çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

  • Başkanlığımız hizmetinde kullanılan 1 adet Audi A8 araç iade edilmiştir.

  • Merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında çok zorunlu ihtiyaçlar dışında demirbaş eşya, büro malzemesi, kırtasiye vb. alımlar yapılmayacaktır.

  • Başta ataşe-müşavirler toplantısı olmak üzere kurumsal toplantılar çevrim içi yapılacaktır.

  • Başkanlığımız hizmetleri açısından çok önemli ve zaruri haller dışında yurt dışı programları iptal edilecek ve yurt dışı personel görevlendirmeleri en asgari düzeyde tutulacaktır.

  • Uygun kadrolarda uzaktan çalışma imkanları geliştirilecektir.

"Bu bağlamda, tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacak ve takip edilecektir."

"Bu bağlamda, tasarruf tedbirleri kapsamında yer alan tüm alanlarda Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında gerekli çalışmalar titizlikle yapılacak ve takip edilecektir."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
21
16
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın