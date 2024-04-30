Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Audi A8' Savunması: 'İhtiyaç'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a 'Audi A8' marka lüks araç tahsis edilmesi tartışmaları sürerken, Diyanet'ten konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, aracın şehir dışı programlarda kullanılmak için kiralandığı belirtildi.