Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Audi A8' Savunması: 'İhtiyaç'
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Audi A8' Savunması: 'İhtiyaç'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a 'Audi A8' marka lüks araç tahsis edilmesi tartışmaları sürerken, Diyanet'ten konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada, aracın şehir dışı programlarda kullanılmak için kiralandığı belirtildi.
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Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait Audi A6 marka araç yerine, yeni Audi A8 marka araç sipariş edildiği yönündeki iddialara Diyanet'ten açıklama geldi.
Açıklamada Audi A6 marka aracın 2010 model olması sebebiyle ekonomik ömrünü tamamladığı, Audi A8 kiralandığı belirtildi.
Diyanet'e tahsis edilen yerli üretim Togg'un kullanılmamasına yönelik eleştirilere ise '2023 senesinden itibaren Başkanlığımız envanterine giren TOGG marka araç, makam hizmetlerinde kullanılmaktadır. Haberlere konu edilen araç ise Başkanlığın yoğun şehir dışı programlarından ötürü ihtiyaca binaen kiralanmaktadır' ifadeleriyle yanıt verildi.
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