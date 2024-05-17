En İyi Plastik Cerrahların Ülkesi Türkiye Yine Bir Hastanın Memnuniyetini Sağladı

Estetik operasyon geçirmek isteyen kişilerin diğer ülkelere kıyasla Türkiye’yi tercih ettiği bir gerçek. Sağlık turizminin adeta nabzı olan ülkemiz göğüslerini yaptırmak için gelen bir turist hastadan daha övgüleri topladı.
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Genç kadın “Dünyanın en iyi cerrahları hangi ülkede?” başlıklı videosuyla sosyal medyada viral oldu.
Araştırmaları sonucunda göğüslerindeki sarkıntılık şikayeti için Türkiye’de bir doktora gelen kadının memnuniyeti ise yüzünden okunuyordu.
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nice tiddies.