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En İyi Plastik Cerrahların Ülkesi Türkiye Yine Bir Hastanın Memnuniyetini Sağladı

En İyi Plastik Cerrahların Ülkesi Türkiye Yine Bir Hastanın Memnuniyetini Sağladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.05.2024 - 15:27

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Estetik operasyon geçirmek isteyen kişilerin diğer ülkelere kıyasla Türkiye’yi tercih ettiği bir gerçek. Sağlık turizminin adeta nabzı olan ülkemiz göğüslerini yaptırmak için gelen bir turist hastadan daha övgüleri topladı.

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Genç kadın “Dünyanın en iyi cerrahları hangi ülkede?” başlıklı videosuyla sosyal medyada viral oldu.

Genç kadın “Dünyanın en iyi cerrahları hangi ülkede?” başlıklı videosuyla sosyal medyada viral oldu.

Araştırmaları sonucunda göğüslerindeki sarkıntılık şikayeti için Türkiye’de bir doktora gelen kadının memnuniyeti ise yüzünden okunuyordu.

Araştırmaları sonucunda göğüslerindeki sarkıntılık şikayeti için Türkiye’de bir doktora gelen kadının memnuniyeti ise yüzünden okunuyordu.

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Führerin

nice tiddies.