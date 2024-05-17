Yaşadığı Olayı Anlatmak İsteyen Öfkeli Vatandaşın Japonca Korece ve Kürtçe Harmanlı Şivesi Kahkahalara Boğdu

Mersin’de küçük bir çocuğun araba camına taş atarak kırması sonucu o anları kaydetmek isteyen bir genç, kaydı başlatıp konuşmaya başladı. Ancak gencin öylesine bir şivesi vardı ki daha önce bu şiveyi duymayanlar kahkahalara boğuldu. Yorumlarda buluşan izleyicilerse aslında bu şivenin Hatay’da yaygın olduğunu dile getirdi.
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Öncelikle genç Türkçe konuşuyordu ama şivesinde hem Japon aksanı hem Kürtçe’den izler sonlara doğru da Korece tesir ediyordu.
Bu saydıklarımızın bir araya geldiği bir konuşma da hayal etmesi zor cinstendi.
O yüzden buyurun detaylar!👇
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