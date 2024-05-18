39 Yıldır Amerika’da Yaşayan Profesör Türkiye’nin Gerçekleriyle Gündem Oldu!

MIT’de doktorasını yapan ve 39 yıldır Amerika’da yaşayan profesör Türkiye hakkında bazı bilinmeyenleri dile getirdiği sokak röportajıyla gündem oldu. Bahsettiklerinden hiçbir Türk vatandaşının haberi olmadığına emindi.
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5 G’yi icat eden kişinin şu an Bilkent’te profesör olduğunu söyleyen adam ülkemizin insanlarını israf ettiğini dile getirdi.
Ve isyankar bir dilde birçok başarılı ismimiz daha olduğunu ekledi. Dünyanın en iyi 30 ekonimistinin üçünün Türk olduğunu anlattı.
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