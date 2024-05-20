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Celal Şengör Verdiği Konferansta Telefona Bakan Kişiyi Fena Azarladı: “Ahırda Kişneyen Beygirden Farkı Yok!”

Celal Şengör Verdiği Konferansta Telefona Bakan Kişiyi Fena Azarladı: “Ahırda Kişneyen Beygirden Farkı Yok!”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 13:34

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Akademisyen ve bilim insanı kimliğiyle tanıdığımız ülkemizin önemli isimlerinden Celal Şengör’ün verdiği konferansta bir dinleyicinin telefonla ilgilendiği dikkatini çekti. Ardından ise sinirine hakim olamayan Şengör, dinleyiciyi aşağılayacak sözler söyledi.

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“Ahır mı burası?” cümlesiyle konuşmaya başlayan Şengör, ilgili kişiden bahsederek “Ülkemizin kültür seviyesini görüyorsunuz.” dedi.

“Ahır mı burası?” cümlesiyle konuşmaya başlayan Şengör, ilgili kişiden bahsederek “Ülkemizin kültür seviyesini görüyorsunuz.” dedi.

“Herifin ahırda kişneyen beygirden farkı yok.” sözlerini de cümlelerine ekleyen Şengör’e sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi.

“Herifin ahırda kişneyen beygirden farkı yok.” sözlerini de cümlelerine ekleyen Şengör’e sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi.

Kullanıcılar, dinleyicinin neden telefona baktığını bilmeden hakarete maruz kalmasını doğru bulmadıklarını dile getirdi.

Kullanıcılar, dinleyicinin neden telefona baktığını bilmeden hakarete maruz kalmasını doğru bulmadıklarını dile getirdi.

İşte o anlar 👇

Gelen tepkilerden birkaçı ise bu şekilde. 👇

Gelen tepkilerden birkaçı ise bu şekilde. 👇
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