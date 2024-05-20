Celal Şengör Verdiği Konferansta Telefona Bakan Kişiyi Fena Azarladı: “Ahırda Kişneyen Beygirden Farkı Yok!”

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Bir AVM'nin Önünde Motosikletli Bir Şahıs 6 Yaşındaki Çocuğa Çarpıp Kaçtı

''Sizce Evlilik Nasıl Bir Şey?'' Sorusuna ''Veremediği'' Cevapla Sosyal Medyada Gündem Oldu