Celal Şengör Verdiği Konferansta Telefona Bakan Kişiyi Fena Azarladı: “Ahırda Kişneyen Beygirden Farkı Yok!”

Akademisyen ve bilim insanı kimliğiyle tanıdığımız ülkemizin önemli isimlerinden Celal Şengör’ün verdiği konferansta bir dinleyicinin telefonla ilgilendiği dikkatini çekti. Ardından ise sinirine hakim olamayan Şengör, dinleyiciyi aşağılayacak sözler söyledi.
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“Ahır mı burası?” cümlesiyle konuşmaya başlayan Şengör, ilgili kişiden bahsederek “Ülkemizin kültür seviyesini görüyorsunuz.” dedi.
“Herifin ahırda kişneyen beygirden farkı yok.” sözlerini de cümlelerine ekleyen Şengör’e sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi.
Kullanıcılar, dinleyicinin neden telefona baktığını bilmeden hakarete maruz kalmasını doğru bulmadıklarını dile getirdi.
İşte o anlar 👇
Gelen tepkilerden birkaçı ise bu şekilde. 👇
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