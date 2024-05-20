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Yurdum İnsanı Merhametiyle Yine Gündemde! Önce Kurbağayı Yılandan Kurtardı Sonra Yılana Gözleme İkram Etti

Yurdum İnsanı Merhametiyle Yine Gündemde! Önce Kurbağayı Yılandan Kurtardı Sonra Yılana Gözleme İkram Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 14:18

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Antalya’da gerçekleşen olayda vatandaşların belgeselleri aratmayan görüntüleri hem güldürdü hem de tepki aldı. Bir kurbağayı avlayan yılanı gören vatandaşların içi kurbağanın av olmasına el vermedi ve çareyi müdahale etmekte buldular. O anları cep telefonlarıyla kayda aldılar.

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Yılanın kurbağayı avlayıp taşın içerisine çekmeye çalıştığı anlarda vatandaşlar kurbağayı kurtarmak istedi ve terlikle müdahale ederek yılanın bırakmasını sağladılar.

Yılanın kurbağayı avlayıp taşın içerisine çekmeye çalıştığı anlarda vatandaşlar kurbağayı kurtarmak istedi ve terlikle müdahale ederek yılanın bırakmasını sağladılar.

Ardından ise yılana gözleme ve su ikram ettiler. Yılan gözlemeyi yemezken suyu içti.

Ardından ise yılana gözleme ve su ikram ettiler. Yılan gözlemeyi yemezken suyu içti.

İşte o anlar 👇

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