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Maç Sonrası Mert Hakan Yandaş ve Eski Galatasaray Oyuncusu Yunus Akgün’ün Arasında Tartışma Çıktı

Maç Sonrası Mert Hakan Yandaş ve Eski Galatasaray Oyuncusu Yunus Akgün’ün Arasında Tartışma Çıktı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 17:16

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Dün Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gerçekleşen derbinin ardından Fenerbahçe 1-0 skorla rakibini mağlup etti. Maç öncesinde yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Mert Hakan Yandaş’ın maç sonrasında da eski Galatasaray oyuncusu Yunus Akgün’le olay yaşadığı görüntüler paylaşıldı.

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Mert Hakan Yandaş galibiyet sevinciyle “Tek başıma oynayacağım dedim onlarla.” diyordu.

Mert Hakan Yandaş galibiyet sevinciyle “Tek başıma oynayacağım dedim onlarla.” diyordu.

Bunu duyan eski Galatasaray oyuncusu Yunus Akgün ise “Haftaya izlersin.” dedi ve birbirlerinin üzerine yürüyen ikiliyi ekipler ayırdı.

Bunu duyan eski Galatasaray oyuncusu Yunus Akgün ise “Haftaya izlersin.” dedi ve birbirlerinin üzerine yürüyen ikiliyi ekipler ayırdı.

İşte o anlar 👇

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