Maç Sonrası Mert Hakan Yandaş ve Eski Galatasaray Oyuncusu Yunus Akgün’ün Arasında Tartışma Çıktı

Dün Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gerçekleşen derbinin ardından Fenerbahçe 1-0 skorla rakibini mağlup etti. Maç öncesinde yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Mert Hakan Yandaş’ın maç sonrasında da eski Galatasaray oyuncusu Yunus Akgün’le olay yaşadığı görüntüler paylaşıldı.