Maç Sonrası Mert Hakan Yandaş ve Eski Galatasaray Oyuncusu Yunus Akgün’ün Arasında Tartışma Çıktı

Dün Galatasaray ve Fenerbahçe arasında gerçekleşen derbinin ardından Fenerbahçe 1-0 skorla rakibini mağlup etti. Maç öncesinde yaşadığı tartışmayla gündeme gelen Mert Hakan Yandaş’ın maç sonrasında da eski Galatasaray oyuncusu Yunus Akgün’le olay yaşadığı görüntüler paylaşıldı.
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Mert Hakan Yandaş galibiyet sevinciyle “Tek başıma oynayacağım dedim onlarla.” diyordu.
Bunu duyan eski Galatasaray oyuncusu Yunus Akgün ise “Haftaya izlersin.” dedi ve birbirlerinin üzerine yürüyen ikiliyi ekipler ayırdı.
İşte o anlar 👇
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