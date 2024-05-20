2023-2024 Sezonunun En İyileriyle Bu Yıl Puskas Ödülü’ne Layık Olabilecek Goller!

Her yıl en iyi golü atan futbolcuya verilen önemli ödüllerden Puskas, bu yıl sahibiyle buluşmak üzere heyecanla bekleniyor. 2023-2024 sezonun en iyi golleriyle bu yıl ödül kime gidecek? Gelin detaylara birlikte bakalım.