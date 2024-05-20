2023-2024 Sezonunun En İyileriyle Bu Yıl Puskas Ödülü’ne Layık Olabilecek Goller!

Her yıl en iyi golü atan futbolcuya verilen önemli ödüllerden Puskas, bu yıl sahibiyle buluşmak üzere heyecanla bekleniyor. 2023-2024 sezonun en iyi golleriyle bu yıl ödül kime gidecek? Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Federico Valverde vs Manchester City 👇
Paul Onuachu vs Konyaspor 👇
Alejandro Garnacho vs Everton 👇
Cristiano Ronaldo vs Al-Akhdoud 👇
Jaden Philogene vs Arsenal 👇
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Federico DiMarco vs Frorisone 👇
Patrick Bamford versus Peterborough 👇
Sandro Wolfinger vs Bosnia Herzegovina 👇
Harry Kane versus Darmstadt 👇
Brahim Diaz vs RB Leipzig 👇
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