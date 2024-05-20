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2023-2024 Sezonunun En İyileriyle Bu Yıl Puskas Ödülü’ne Layık Olabilecek Goller!

2023-2024 Sezonunun En İyileriyle Bu Yıl Puskas Ödülü’ne Layık Olabilecek Goller!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
20.05.2024 - 16:34

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Her yıl en iyi golü atan futbolcuya verilen önemli ödüllerden Puskas, bu yıl sahibiyle buluşmak üzere heyecanla bekleniyor. 2023-2024 sezonun en iyi golleriyle bu yıl ödül kime gidecek? Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Federico Valverde vs Manchester City 👇

Paul Onuachu vs Konyaspor 👇

Alejandro Garnacho vs Everton 👇

Cristiano Ronaldo vs Al-Akhdoud 👇

Jaden Philogene vs Arsenal 👇

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Federico DiMarco vs Frorisone 👇

Patrick Bamford versus Peterborough 👇

Sandro Wolfinger vs Bosnia Herzegovina 👇

Harry Kane versus Darmstadt 👇

Brahim Diaz vs RB Leipzig 👇

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