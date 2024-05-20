Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi Galibiyetini Borsada da Kutladı: FENER Hisseleri Yükseldi
Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi Galibiyetini Borsada da Kutladı: FENER Hisseleri Yükseldi
Trendyol Süper Lig'de ligin sonuna yaklaşırken, şampiyonluk yarışında önemli bir maç olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin BİST'te işlem gören hisseleri de yükseldi.
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Ligde 37. hafta sonuçları borsada hisse fiyatlarına yansıdı.
Fenerbahçe hisseleri de galibiyetle haftaya güçlü yükselişle başladı.
Galatasaray hisseleri de yüzde 4'e yakın değer kaybıyla 8,71 TL'den işlem görüyor.
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