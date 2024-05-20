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Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi Galibiyetini Borsada da Kutladı: FENER Hisseleri Yükseldi

Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi Galibiyetini Borsada da Kutladı: FENER Hisseleri Yükseldi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.05.2024 - 13:19

Trendyol Süper Lig'de ligin sonuna yaklaşırken, şampiyonluk yarışında önemli bir maç olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin BİST'te işlem gören hisseleri de yükseldi.

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Ligde 37. hafta sonuçları borsada hisse fiyatlarına yansıdı.

Ligde 37. hafta sonuçları borsada hisse fiyatlarına yansıdı.

Ligin son haftasına girerken, Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe deplasmanda aldığı galibiyetle farkı 3 puana indirdi ve şampiyonluk yarışını son haftaya taşıdı.

Fenerbahçe hisseleri de galibiyetle haftaya güçlü yükselişle başladı.

Fenerbahçe hisseleri de galibiyetle haftaya güçlü yükselişle başladı.

Geçen haftanın son işlem gününü 105 liradan tamamlayan hisseler, açılışta yaklaşık yüzde 8 yükselişle güne başlarken, sonrasında kazançlarının bir kısmını geri verdi. 

FENER hisseleri, gün ortasında yaklaşık yüzde 3 primle 108 liradan işlem gördü.

Galatasaray hisseleri de yüzde 4'e yakın değer kaybıyla 8,71 TL'den işlem görüyor.

Galatasaray hisseleri de yüzde 4'e yakın değer kaybıyla 8,71 TL'den işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor hisselerinden olan Beşiktaş, geçen haftalarda yaşadığı 15 günlük taban serisini bitirerek geçtiği yükselişte yüzde 9'un üzerinde değer kazancıyla 32,86 seviyesinden işlem görüyor. Trabzonspor hisseleri de yüzde 1,5 yükselişle 2,07 liradan değerlendi.

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