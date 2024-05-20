Fenerbahçe, Galatasaray Derbisi Galibiyetini Borsada da Kutladı: FENER Hisseleri Yükseldi

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor hisselerinden olan Beşiktaş, geçen haftalarda yaşadığı 15 günlük taban serisini bitirerek geçtiği yükselişte yüzde 9'un üzerinde değer kazancıyla 32,86 seviyesinden işlem görüyor. Trabzonspor hisseleri de yüzde 1,5 yükselişle 2,07 liradan değerlendi.