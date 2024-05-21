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Oğul Veren Arılar Emlakçının Duvarına Yer Yapınca Yaşananlar İzleyenleri Kahkahaya Boğdu

Oğul Veren Arılar Emlakçının Duvarına Yer Yapınca Yaşananlar İzleyenleri Kahkahaya Boğdu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 16:46

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Bal arılarının ilkbaharın gelmesiyle birlikte çoğalma isteği duyarak oğul verme sürecine girdiği görülür. Ana arı ve birkaç işçi arı kovanlarından ayrılarak yeni bir yuva arayışına girer. Geçtiğimiz günlerde ise Ankara’da kovanlarından ayrılan bir grup arı emlakçının duvarına yerleşti. Vatandaşlar arılarla hem komik hem de korku dolu anlar yaşadı.

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Oğul verme sürecinde arılar karınlarını bal ile doyurduktan sonra kovanları terk ettikleri için genel itibariyle insanlara konsalar da sokmazlar.

Oğul verme sürecinde arılar karınlarını bal ile doyurduktan sonra kovanları terk ettikleri için genel itibariyle insanlara konsalar da sokmazlar.

Muhtemelen bu durumu bilen koca yürekli bir vatandaş da arıcı kıyafeti giyinmeden arıları yerleştikleri yerden ayırabileceğine inandı.

Muhtemelen bu durumu bilen koca yürekli bir vatandaş da arıcı kıyafeti giyinmeden arıları yerleştikleri yerden ayırabileceğine inandı.

Ancak durum pek de planladığı gibi ilerlemedi. Yüzlerce arı vatandaşın peşine takıldı.

Ancak durum pek de planladığı gibi ilerlemedi. Yüzlerce arı vatandaşın peşine takıldı.

İşte o anlar 👇

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