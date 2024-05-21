TikTok Akımını Evlilik Teklifine Dönüştürerek Dünyanın En Doğal Tekliflerinden Birini Yapan Adam

Alizade'den Daha Çok Beğenildi: Aleyna Tilki Kendi Konserinde Alizade'nin 24/7 Şarkısını Söyledi

Bizim İçin Çok mu Lüks? Bir Sürücü Aracındaki Kahve Menüsünden Kendisine Hazırladığı Espressoyu Paylaştı