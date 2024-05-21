TikTok Akımını Evlilik Teklifine Dönüştürerek Dünyanın En Doğal Tekliflerinden Birini Yapan Adam

Gün geçmiyor ki TikTok’ta akımlar meşhur olmasın. Şimdilerde de sevilerek kullanılan platformda taş kağıt makas oyunuyla ilgili bir akım revaçta. İki kişiden oluşan akımda taş kağıt makasta yenen kişi, yenilen koşusunu tamamlayana kadar yemek yemeye hak kazanıyor.
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Bir çift de bu oyunu oynarken aslında genç adamın bambaşka bir planı vardı.
Kız arkadaşı yemeğini yerken genç adam koşusunu tamamlayıp geldiğinde diz çökmüş ve evlenme teklifi etmişti.
Teklif karşısında şaşkınlığı yüzüne yansıyan genç kadın mutluluktan ağlarken arkadaşları da alkışlarla ikiliye eşlik etti.
İşte o anlar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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