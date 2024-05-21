Çay Toplama Sezonunda Trabzon’da Çalışan Senegalli Süleyman: “Ton İşi Olduğu Zaman 5 Bin 500 TL Oluyor”

Çay hasadı dönemi geldiğinde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çalışmaya gelen Afrikalı işçiler son yıllarda artışta. Çalışkanlıklarıyla dikkat çeken işçiler İHA’dan Ozan Köse ve Tolga Şahin’in haberiyle gündeme geldi.
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Senegalli Süleyman Akbay, muhabirlerle röportaj yaptı. Sempatisiyle herkese kendini sevdiren Süleyman sıkı tempoyla çalıştığında günde bir ton çay topladığını anlattı.
Ton işi olduğunda 5 bin 500 TL kazandığını dile getiren Süleyman, sezon bitince Trabzon’da kaldığını ve artık kendini Of’lu olarak gördüğünü söyledi.
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osmanlı nın yıkılma sebeplerinden en büyüğü çok uluslu bir devlet olmasıydı,aynı akıntıya cumhuriyeti sürüklemeye devam ediyorlar. ucuz işçiliği patlatıp tür... Devamını Gör
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