Görüş Bildir
Haberler
Video
Çay Toplama Sezonunda Trabzon’da Çalışan Senegalli Süleyman: “Ton İşi Olduğu Zaman 5 Bin 500 TL Oluyor”

Çay Toplama Sezonunda Trabzon’da Çalışan Senegalli Süleyman: “Ton İşi Olduğu Zaman 5 Bin 500 TL Oluyor”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
21.05.2024 - 22:38

İçerik Devam Ediyor

Çay hasadı dönemi geldiğinde Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çalışmaya gelen Afrikalı işçiler son yıllarda artışta. Çalışkanlıklarıyla dikkat çeken işçiler İHA’dan Ozan Köse ve Tolga Şahin’in haberiyle gündeme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Senegalli Süleyman Akbay, muhabirlerle röportaj yaptı. Sempatisiyle herkese kendini sevdiren Süleyman sıkı tempoyla çalıştığında günde bir ton çay topladığını anlattı.

Senegalli Süleyman Akbay, muhabirlerle röportaj yaptı. Sempatisiyle herkese kendini sevdiren Süleyman sıkı tempoyla çalıştığında günde bir ton çay topladığını anlattı.

Ton işi olduğunda 5 bin 500 TL kazandığını dile getiren Süleyman, sezon bitince Trabzon’da kaldığını ve artık kendini Of’lu olarak gördüğünü söyledi.

Ton işi olduğunda 5 bin 500 TL kazandığını dile getiren Süleyman, sezon bitince Trabzon’da kaldığını ve artık kendini Of’lu olarak gördüğünü söyledi.

İşte detaylar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Malum Şahıs

osmanlı nın yıkılma sebeplerinden en büyüğü çok uluslu bir devlet olmasıydı,aynı akıntıya cumhuriyeti sürüklemeye devam ediyorlar. ucuz işçiliği patlatıp tür... Devamını Gör

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.