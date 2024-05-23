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Muhammed Nur Nahya’nın Gözünden Tasarruf Tedbirlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tepkileri

Muhammed Nur Nahya’nın Gözünden Tasarruf Tedbirlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tepkileri

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 18:24

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ses benzerliğiyle tanıdığımız komedi içerik üreticisi Muhammed Nur Nahya, gündemi kaçırmadan paylaştığı parodi içerikleriyle beğenileri ve kahkahaları topluyor. Şimdilerde ise Nahya’dan Mehmet Şimşek’in açıkladığı tasarruf tedbirlerine yönelik bir paylaşım geldi.

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Nahya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tasarruf tedbirleri karşısında olan tutumunu canlandırıyordu.

Nahya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tasarruf tedbirleri karşısında olan tutumunu canlandırıyordu.

Yardımcı oyuncu arkadaşlarının da katkılarıyla Nahya yine takipçilerini güldürmeyi başardı.

Yardımcı oyuncu arkadaşlarının da katkılarıyla Nahya yine takipçilerini güldürmeyi başardı.

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