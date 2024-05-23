Muhammed Nur Nahya’nın Gözünden Tasarruf Tedbirlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tepkileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ses benzerliğiyle tanıdığımız komedi içerik üreticisi Muhammed Nur Nahya, gündemi kaçırmadan paylaştığı parodi içerikleriyle beğenileri ve kahkahaları topluyor. Şimdilerde ise Nahya’dan Mehmet Şimşek’in açıkladığı tasarruf tedbirlerine yönelik bir paylaşım geldi.