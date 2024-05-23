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Annesine Sevgi Dolu Sözler Yağdıran Bebeğin Tatlılığına Kalbiniz Eriyecek

Annesine Sevgi Dolu Sözler Yağdıran Bebeğin Tatlılığına Kalbiniz Eriyecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 23:33

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Bir anne bebeğiyle mercimek çorbası içtiği anları kayda almak için telefonunu masaya yerleştirdi ancak video ilerledikçe tahmin ettiğinden daha da tatlı bir hal almaya başladı. Minik kız annesine öylesine iltifatlar yağdırdı ki izlerken tebessüm etmemek elde değildi.

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Her şey annenin minik kızından kendi çorbasına da limon sıkmasını istemesiyle başladı.

Her şey annenin minik kızından kendi çorbasına da limon sıkmasını istemesiyle başladı.

Bu isteği geri çevirmeyen minik kız annesine önce “Çok tatlısın.” dedi ardından ise “Sen çok tatlısın seni öpeceğim.” diyerek boynuna atladı.

Bu isteği geri çevirmeyen minik kız annesine önce “Çok tatlısın.” dedi ardından ise “Sen çok tatlısın seni öpeceğim.” diyerek boynuna atladı.

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