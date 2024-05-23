Annesine Sevgi Dolu Sözler Yağdıran Bebeğin Tatlılığına Kalbiniz Eriyecek

Bir anne bebeğiyle mercimek çorbası içtiği anları kayda almak için telefonunu masaya yerleştirdi ancak video ilerledikçe tahmin ettiğinden daha da tatlı bir hal almaya başladı. Minik kız annesine öylesine iltifatlar yağdırdı ki izlerken tebessüm etmemek elde değildi.